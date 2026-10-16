חבר הכנסת יולי אדלשטיין ספג קריאות קשות מצד נוסעים במהלך טיסה, לאחר שאחת הנוכחות התעמתה עמו לעיני נוסעי המטוס, הטיחה בו האשמות ואף דרשה ממנו להסיר את הכיפה מראשו.

בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות נשמעת האישה מאשימה את אדלשטיין באחריות למעצרן של פעילות בעקבות חלוקת עלונים בבית כנסת.

"מי שעצר נשים שנלחמו למען חטופים, עצר אותם אחרי ששמו פליירים בבית הכנסת, גרם למעצר שלהם, אסיר ציון לשעבר, תתבייש לך", הטיחה בו.

בהמשך החריפה האישה את דבריה ועברה למתקפה אישית נגד חבר הכנסת. "איזה כיף שעכשיו אתה כלום ושום דבר, כלום ושום דבר. איזה כיף שאתה שום דבר, איזה כיף. גמרנו אתכם, גמרנו אתכם. תוריד את הכיפה שעל הראש שלך", קראה לעברו.

התיעוד פורסם על ידי פעיל השמאל עמי דרור, שלא הסתפק בהפצתו אלא הוסיף קריאה להמשיך להתעמת עם נבחרי הציבור גם מחוץ לזירה הפוליטית.

"חובה לרדוף אותם לכל מקום!", כתב דרור לצד הסרטון.