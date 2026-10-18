לקוחות זארה בישראל ייאלצו מעתה לשלם על משלוחים עד הבית ללא קשר לסכום הקנייה, לאחר שקבוצת אינדיטקס ביטלה בתחילת אוקטובר את הטבת המשלוח החינמי בהזמנות של יותר מ-199 שקלים.

השינוי חל על אתרי מותגי הקבוצה בישראל, ובהם זארה, פול אנד בר, ברשקה, סטרדיווריוס, אוישו ומאסימו דוטי, ומשמעותו שגם לקוחות המבצעים הזמנות בסכומים גבוהים יחויבו בדמי משלוח.

על פי התעריפים החדשים, משלוח רגיל עד הבית יעלה 14.90 שקלים, ואילו משלוח מהיר יעלה 29.80 שקלים. עד כה יכלו הלקוחות להימנע מתשלום דמי משלוח באמצעות רכישה בסכום של 199 שקלים ומעלה.

לצד ביטול ההטבה, גם החזרת מוצרים באמצעות שליח הפכה ליקרה יותר. לקוחות שיבקשו להחזיר פריטים מביתם יידרשו לשלם בין 30 ל-59.90 שקלים, בהתאם למותג שממנו בוצעה ההזמנה.

עם זאת, האפשרות לאסוף הזמנות מסניפי הרשתות ולהחזיר אליהם פריטים ללא תשלום נותרה בעינה.

השינויים בשירותי האונליין מתרחשים במקביל לצמצום פעילות החנויות הפיזיות של הקבוצה בישראל. סניף זארה בקניון עזריאלי בבאר שבע כבר נסגר, ובמקביל נערכת החברה לסגירת סניף זארה הום בקניון איילון.

בעקבות סגירת הסניף בקניון איילון צפויות להישאר בישראל שתי חנויות בלבד של זארה הום: בקניון TLV בתל אביב ובמתחם ביג גלילות.

המהלכים משתלבים באסטרטגיה העולמית של חברת האם הספרדית אינדיטקס, המתמקדת בהפעלת חנויות גדולות ומרכזיות יותר, לצד הרחבת הפעילות הדיגיטלית.