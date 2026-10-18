לקראת דיון השיבוצים שיתקיים מחר (שני) בצה"ל, גורמים ברבנות הצבאית מביעים תמיכה בקידומו של רב חיל האוויר, סא"ל הרב אודי שוורץ, לדרגת אלוף-משנה, ומביעים תמיהה על פרסום נגד מועמדותו, הנתפס בעיניהם כניסיון להשפיע על הליך המינויים.

הרב שוורץ, שכיהן בעבר כראש ענף הלכה ברבנות הצבאית, נמנה עם שלושה מועמדים לשני תפקידים בכירים במערך: ראש מחלקת רבנות וראש מטה הרבנות הצבאית. לצדו מתמודדים הרב ניר יפה, ראש ענף זיהוי וקבורה, והרב אבירן דמרי, קצין אג"ם הרבנות הצבאית.

ביממה האחרונה פרסם אתר "עולם קטן" כתבה תחת הכותרת "סערה בצה"ל: המועמד לתפקיד אל"מ - שלא שירת יום אחד בשטח", שבה נטען כי קידומו של הרב שוורץ מעורר התנגדות בקרב רבנים וקצינים בשל העובדה שלא מילא תפקידי רבנות חטיבתיים או אוגדתיים.

אלא שהפרסום, שלא נשא שם של כתב, עורר תהיות בנוגע לעיתויו.

גורמים ברבנות הצבאית ששוחחו עם ערוץ 7 דחו את הניסיון להציג את מסלול השירות של הרב שוורץ כעילה לפסילת מועמדותו. לדבריהם, מדובר בתלמיד חכם מוערך, בעל ניסיון מקצועי רחב, המקובל על גורמים ממגזרים שונים ומכיר מקרוב את צורכי המערכת הצבאית.

הגורמים הדגישו כי תפקידי הפיקוד ברבנות הצבאית אינם זהים לתפקידי הפיקוד במערך הלוחם. לדבריהם, גם רבים מבעלי התפקידים שצמחו במערך הרבנות לא פיקדו לאורך שירותם על חיילים.

לפיכך, לטענתם, יש לבחון את התאמת המועמדים בהתאם למכלול כישוריהם, ובפרט ליכולתם להתמודד עם סוגיות הלכתיות מורכבות, להוביל תהליכים מקצועיים ולספק מענה לצורכי צה"ל בשגרה ובמלחמה.

אחד הנושאים המרכזיים שכמעט לא קיבלו ביטוי בפרסום נגד הרב שוורץ הוא חלקו בהכרעות הלכתיות משמעותיות במהלך מלחמת התקומה.

הכתב הצבאי של מקור ראשון, ישי אלמקייס, התייחס לנושא והדגיש כי הדיון בשאלת הניסיון בשטח אינו יכול להתעלם מתרומתו המקצועית של הרב.

"למרות שהקמפיין נגד הרב אודי שוורץ לא מגיע ממקום ענייני, הטענה שלא עשה תפקידי שטח כרב חטיבה או אוגדה היא לגיטימית", כתב. עם זאת, הבהיר: "אבל ניסיון שטח הוא לא המדד היחיד ובטח לא החשוב ביותר לתפקידים בכירים ברבנות הצבאית".

אלמקייס פירט את עיסוקו של הרב שוורץ בסוגיות רגישות במהלך המלחמה, ובהן שאלות של פיקוח נפש ציבורי, קביעת מותם של 17 חטופים וחיילים ללא ממצאים פורנזיים, והכרעות הלכתיות הנוגעות להמשך הלחימה בשבת.

"אני לא מכיר רב צבאי עם כתפיים רחבות יותר מהרב שוורץ, כיום רב חיל האוויר", כתב. לדבריו, "מי שרוצה לבחון את התאמתו לתפקיד בכיר, צריך להביא גם את זה בחשבון". הוא אף ציין כי הוא מכיר רבנים צבאיים שמילאו תפקידי שטח, אך בפועל שהו בשטח פחות מהרב שוורץ.

הפרסום ב"עולם קטן" עורר תגובות ביקורתיות גם ברשתות החברתיות, שם היו מי שהעלו תהיות אם מאחורי הטענות המקצועיות מסתתרים שיקולים הנוגעים להשתייכות בית מדרשית. "אין סערה, הוא פשוט לא מבית המדרש של עולם קטן. תלמיד חכם עצום אבל הוא 'גושניק' אז עולם קטן בוכה", כתב אחד הגולשים.

במערכת הצבאית צפויה ההכרעה להתקבל במסגרת דיון השיבוצים בהשתתפות ראש אגף כוח האדם, האלוף דדו בר כליפא. גורמים התומכים בקידומו של הרב שוורץ מדגישים כי ההחלטה צריכה לשקף את צורכי הרבנות הצבאית ואת כישוריהם של המועמדים, ולא להיגזר מקמפיין תקשורתי המתנהל ערב הדיון.