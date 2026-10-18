השר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסרלאוף, הותקף מילולית בידי פעילת שמאל בעת שהמתין לתור רפואי בבית החולים איכילוב בתל אביב, ימים ספורים לאחר שרעייתו מוריה ילדה את בנם.

וסרלאוף הגיע לבדיקה שגרתית עם התינוק. בתיעוד מהמקום נשמעת אישה המטיחה בו קריאות גנאי על רקע השתייכותו הפוליטית למפלגת עוצמה יהודית.

"יצחק וסרלאוף, שר הנגב והגליל, איך אתה לא מתבייש להראות את הפנים שלך פה? בן גביריסט כהניסט, חשבתי שעברת לגליל, לא? מה אתה עושה פה בתל אביב? תתבייש לך", צעקה לעברו.

בהמשך האשימה אותו באחריות לאירועי שבעה באוקטובר ואמרה: "כתוב לך על המצח 'השביעי לעשירי', תתבייש. מסתובב לו כאילו, כמו איזה טווס".

האישה המשיכה לתקוף את השר על עצם הגעתו לתל אביב: "מה אתה עושה פה בכלל? לך לגליל, חשבתי שאתה שר הגליל. בא לכאן, לתל אביב, לגרעינים תורנים, תתבייש".

פעיל השמאל עמי דרור פרסם את תיעוד התקרית, ובמקום לגנות את ההתנהלות כלפי השר ובני משפחתו, קרא להמשיך ולרדוף פוליטיקאים. "חובה לרדוף אותם לכל מקום! חובה לרדוף את פושעי 'נמות ולא נתגייס' ואת עברייני 'חמאס הוא נכס'", כתב דרור.

השר לביטחון לאומי ויו"ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, הגיב בחריפות לתקרית וגינה את הפגיעה בפרטיותו של וסרלאוף בעת שהגיע לטיפול רפואי עם בנו.

"הנבזות של חלקים מהשמאל חצתה כל גבול מוסרי ואנושי! אפילו בקופת חולים, רגע אחרי הולדת בנו, לא מסוגלים להניח לשר יצחק וסרלאוף ולמשפחתו", אמר בן גביר.

בהמשך מתח ביקורת על מי שלדבריו אינם מגנים התנהגות כזאת כאשר היא מופנית כלפי אנשי ימין. "איפה כל אותם אבירי הדמוקרטיה ומטיפי המוסר שמזדעזעים מאלימות ומבריונות? כשמדובר בפוליטיקאים מהימין, פתאום כולם נאלמים דום", הוסיף.

בן גביר חתם במסר תמיכה לחברו למפלגה: "יצחק היקר, אוהבים אותך, מחזקים אותך וגאים בך! שום בריונות ושנאה לא יפגעו בשליחות ובדרך שלך".