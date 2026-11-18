"אחמד טיבי יא חביבי": השר יצחק וסרלאוף הקדיש שיר עוקצני לח"כ טיבי

השר יצחק וסרלאוף בחר בדרך יוצאת דופן לתקוף את חבר הכנסת אחמד טיבי: במהלך נאום במליאת הכנסת הקריא שיר מחורז שחיבר במיוחד עבורו, ובו שורה של עקיצות פוליטיות והאשמות חריפות.

השיר, שנבנה סביב פנייה חוזרת לטיבי בכינוי חביבי, עסק בין היתר בעברו כיועצו של יאסר ערפאת, בנסיעתו לקטאר ערב הבחירות ובקשריו הנטענים עם גורמים פלסטיניים.

וסרלאוף לעג לנסיעה לקטאר ותהה מדוע נדרשה טיסה לחו"ל במקום לקיים פגישות מרחוק. בהמשך קשר בין תוצאות הבחירות לבין מדיניות האכיפה והמשילות ביישובים הערביים, וטען כי פעולות הממשלה נגד בנייה בלתי חוקית ונגד ירי בחתונות פגעו בתמיכה הפוליטית במפלגות הערביות.

בחלק נוסף של השיר התייחס השר לתנאי הכליאה של אסירים ביטחוניים ולמאמצים של נבחרי ציבור ערבים לקדם ביקורים בבתי הכלא. הוא הציג את המהלכים הללו כחלק מהמאבק הפוליטי של טיבי ומפלגתו.

וסרלאוף המשיך בביקורת על היחס לחמאס, תוך שימוש בהומור שחור וברמיזות לפעילות הצבאית נגד ארגון הטרור. הוא שילב בשיר גם עקיצה כלפי חבר הכנסת יאיא פינק, בהתייחסות לפעילות גיוס הכספים שלו עבור חווארה.

לקראת סיום עבר השר לעסוק בשאלת השליטה במדינה ובתוכניות ההגירה, תוך שהוא לועג להצהרותיו של טיבי על מעמדם של האזרחים הערבים בישראל.

הנאום הסתיים בהתייחסות חריפה לחברי כנסת ערבים נוספים, ובהם איימן עודה ומנסור עבאס, תוך האשמות כלפיהם ביחסם לחמאס והבעת תקווה להוצאתם מהזירה הפוליטית.