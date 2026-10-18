יו"ר מפלגת "הציבור החרדי", מוטי לייטנר, הבהיר הערב (ראשון) כי מפלגתו לא תפרוש מהמרוץ לכנסת, למרות הלחצים הפוליטיים והסקרים האחרונים שבהם היא אינה עוברת את אחוז החסימה.

לייטנר דחה את ניסיונו של ראש הממשלה בנימין נתניהו להביא לפרישת המפלגה לקראת הבחירות הקרובות, והצהיר כי בכוונתו להמשיך בהתמודדות עד יום הבחירות.

"אין לנו את הפריווילגיה לפרוש. אסור לנו לפרוש. יש לנו ציבור עצום שמצפה שנייצג אותו", אמר לייטנר. לדבריו, התמיכה במפלגתו גדולה בהרבה מכפי שמשתקף בסקרי המנדטים. "הסחף לכיווננו עצום - נהיה הפתעת הבחירות", הצהיר.

דבריו מגיעים לאחר שבשלושת סקרי המנדטים שפורסמו הערב לא הצליחה מפלגת הציבור החרדי לעבור את אחוז החסימה.

במפלגה, מנגד, טוענים כי הם מזהים התחזקות משמעותית בשטח. בשבוע האחרון הושק קמפיין נרחב בריכוזים החרדיים, שמטרתו, לדברי אנשי המפלגה, להבטיח תמיכה שתספיק לשניים עד שלושה מנדטים מתוך הציבור החרדי.

במקביל החליטה המפלגה להרחיב את פעילותה גם לציבור הציוני-דתי, והקימה מטה ייעודי לפנייה לבני ובנות המגזר.

לפי גורמים במפלגה, סקרי עומק שנערכו עבורה העלו כי עשרות אלפי מצביעים בציונות הדתית אינם מוצאים כיום בית פוליטי. לטענתם, מדובר בבוחרים בעלי השקפת עולם ימנית, שמסתייגים מתמיכת מפלגות הימין הקיימות במהלכים של המפלגות החרדיות, ובפרט בסוגיית שילוב החרדים בשירות הצבאי.

במסגרת המהלך צפויים לייטנר והמועמדת מטעם המפלגה, ד"ר נחומי יפה, לבקר ביומיים הקרובים באלון שבות, בצור הדסה, בגני מודיעין וביישובים נוספים, בניסיון להרחיב את בסיס התמיכה במפלגה.

אמש קיימה המפלגה את כנס הבחירות המרכזי שלה בבנייני האומה בירושלים, בהשתתפות מאות פעילים ותומכים. בנאומו תקף לייטנר בחריפות את הנהגת ש"ס ויהדות התורה, שאותה האשים בהתעלמות מצורכיהם של חרדים עובדים, בהפרת הבטחות בתחום החינוך ובשתיקה לנוכח פגיעה ברבנים ובחיילים חרדים.

"מפלגת 'הציבור החרדי' היא לא הסיפור, היא ביטוי. ביטוי לרבבות חרדים שקצה נפשם בשלטון העסקנים הבריונים, היהירים, המנותקים", אמר.

הוא הוסיף: "אלו עשרות אלפים שרואים את רבותינו מותקפים בידי קיצונים ברחובות הערים שלנו, וההנהגה הישנה - נאלמת דום. לא מגנה, לא מתנערת - נותנת גיבוי בשתיקתה".

לייטנר התייחס גם לטענות כי התמודדות מפלגתו עלולה להביא לאובדן קולות לגוש הימין, וטען כי דווקא הצבעה למפלגות החרדיות הוותיקות אינה מקדמת את השינוי הדרוש. "קול ליהדות התורה וש"ס - זה קול לפח. קול לעוד מאותו דבר, קול לשימור העסקנים המסואבים", תקף.

בהמשך הציג את הנתונים שעליהם מסתמכת מפלגתו, וטען כי סקרים שנערכו בקרב הציבור החרדי מצביעים על תמיכה משמעותית בה, בניגוד לסקרים הכלליים. "בסקר האחרון שנערך בתוך הציבור החרדי אנחנו כבר על לפחות 11% תמיכה, מול 15% בלבד לש"ס, ועוד רבים מתלבטים", אמר.

לדבריו, "המומנטום שלנו רק הולך וגדל, אנחנו כבר נוגעים באחוז החסימה, והיום השאלה היא כבר לא האם נעבור אותו - אלא בכמה נעבור אותו".

אחד המסרים המרכזיים בנאומו עסק בשילוב חרדים בצה"ל וביחס לחיילים חרדים מצד גורמים קיצוניים. "אצלנו, הצעיר שלא מצליח להקדיש את כל יומו ללימוד תורה, ומחליט לקחת אחריות ולסכן את חייו בצבא כדי להגן על עם ישראל - יקבל את כל הכבוד הראוי לו", הצהיר.

"אנחנו נגן עליו מפני הבריונים שרודפים אותו ומבזים אותו ברחובות. אנחנו נראה לכולם כמה אנחנו גאים בו", הוסיף.

לייטנר הבהיר כי מפלגתו מבקשת לייצג גם חרדים עובדים ולהעניק להם מעמד שווה בחברה החרדית, לצד קידום לימודי אנגלית ומתמטיקה במוסדות החינוך.