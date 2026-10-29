יו"ר מפלגת הציבור החרדי, מוטי לייטנר, מתייחס לראשונה בהרחבה לכישלון מפלגתו בבחירות לכנסת ה-26, לוקח אחריות אישית על התוצאה ומבהיר כי בכוונתו להמשיך בפעילות הפוליטית לקראת הבחירות הבאות.

במכתב פתוח שפרסם היום (חמישי) לפעילי המפלגה, הודה לייטנר כי למרות התמיכה הציבורית שלה זכתה מפלגתו, הוא לא הצליח לשכנע עשרות אלפי חרדים המזדהים עם דרכה להצביע עבורה ביום הבחירות.

"אני רוצה להתנצל. ולהודות. להתנצל, כי נכשלנו. נכשלתי. נכשלנו במבחן התוצאה", כתב לייטנר.

לדבריו, "לצד הבעת אמון מעשרת אלפים מצביעים, נכשלתי בזכייה באמונם של עשרות אלפי חרדים המזדהים עם הדרך והבשורה שלנו, ולא מצאו בנו כתובת ביום הבוחר, ונתנו את קולם למפלגות שאינן חרדיות".

לייטנר קיבל על עצמו את האחריות והבטיח להפיק לקחים: "את זה אני לוקח על עצמי, ונעשה הכול כדי להיות ראויים לאמון שלכם בפעם הבאה".

במכתבו התייחס לייטנר גם לטעויות שנעשו במהלך מערכת הבחירות, והודה כי מפלגתו לא הצליחה להפיג את החשש של מצביעים פוטנציאליים מפני אובדן קולות בשל אי-מעבר אחוז החסימה.

"וכן, גם טעינו. לא פעם", כתב. "יש דברים שהיה אפשר לעשות אחרת. יש מסרים שהיינו צריכים לעדן, להמתיק ולזקק, ואחרים הטוענים שהיינו צריכים להחמיר יותר. יש חיבורים שיכלו להפיג את החשש של רבים מהתומכים מפני שריפת קולות".

לייטנר הודיע כי בכוונתו לערוך בחינה פנימית של הקמפיין ושל ההחלטות שהתקבלו במהלכו. "נעשה בירור פנימי אמיתי, נבין לעומק את מכלול הטעויות, ואת ההצלחות הגדולות שהשגנו בדרך, ונפיק את הלקחים", הבטיח.

לצד ההודאה בכישלון, יו"ר הציבור החרדי הבהיר כי אינו חוזר בו מהמסרים שהובילה מפלגתו במהלך מערכת הבחירות.

במכתב תיאר את ההחלטה להתמודד לכנסת כניסיון להציף בעיות שלדבריו הוזנחו במשך שנים בחברה החרדית. "בחרתי לקחת על עצמי משימה כואבת - להרים ולנער את השטיח שתחתיו טאטאנו במשך עשרות שנים, כמה מחוליי המגזר האהוב שלנו", כתב.

לייטנר מנה שורה של סוגיות שלדבריו מחייבות שינוי, בהן האפליה בתוך החברה החרדית, משבר הגיוס, העוני והקשיים של בוגרי מוסדות החינוך החרדיים להשתלב בשוק העבודה.

"הצפנו את האפליה הכואבת. את חוסר המענה לסוגיית הגיוס שהביאה למעצרם של בני הישיבות והחילול השם שנגרם", כתב. "דיברנו בקול על העוני המחפיר שהפך אצלנו לאידיאולוגיה ושולח מאות אלפים מאיתנו לרוץ בין הגמ"חים בכל סוף חודש".

הוא הוסיף כי מפלגתו ביקשה למחות גם על "ביזוי תלמידי החכמים שמעזים לבטא קו מעט שונה", ועל הכלים המוגבלים שלדבריו מקבלים בוגרי מוסדות החינוך החרדיים לקראת השתלבותם בתעסוקה.

לייטנר הודה כי העלאת הנושאים הללו עוררה התנגדות, אך טען כי מדובר בתהליך ארוך שהמפלגה הייתה מודעת לקשיים הכרוכים בו.

בהמשך המכתב הודה לייטנר לעשרת אלפים המצביעים שנתנו את קולם למפלגתו, לפעילים, לעובדי המטה, לשותפיו לרשימה ולבני משפחתו. "לעשרת אלפים המצביעים הנאמנים, שנתנו בנו אמון למרות הכול: למרות הלחצים, למרות החששות, למרות כל מי שאמר שחבל על הפתק. אתם הלב של התנועה הזו", כתב.

למרות הביקורת החריפה שהשמיע לאורך הקמפיין על המערכת הפוליטית החרדית, לייטנר בחר לברך את חברי הכנסת החרדים שנבחרו. "מברך את הנבחרים לכנסת ה-26, ובראשם הנציגים החרדים - בהצלחה ובסייעתא דשמיא בשליחותם", כתב.

הוא הוסיף: "למרות שהיו מי שניסו לצייר זאת כך - המאבק שלנו מעולם לא היה נגד אף אחד. הוא בעד. בעד הציבור שלנו, ובעד עם ישראל כולו".

לייטנר חתם בתפילה לשלומם של בני הישיבות, שיוכלו להמשיך בלימוד התורה ללא הפרעה, ולשלומם של חיילי צה"ל ואנשי כוחות הביטחון.

למרות התוצאה המאכזבת, לייטנר הבהיר כי אין בכוונתו לוותר על הניסיון ליצור אלטרנטיבה פוליטית בתוך הציבור החרדי.

"את מה שלמדנו בבית המדרש אנחנו יודעים גם הבוקר: עלינו מוטלת ההשתדלות, והתוצאה בידי שמיים", כתב, וציטט את דברי חז"ל: "לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה".

את מכתבו חתם במסר לתומכיו, המרמז על כוונתו להתמודד גם בעתיד: "הדרך הזו לא הסתיימה ביום הבחירות. היא רק התחילה. עוד אבנך ונבנית. עוד נשוב".