ברח לו "הקוף" | הטור של אלירז שדה

איש התקשורת אלירז שדה הקדיש היום (ראשון) את טורו בערוץ i24 לסערה שהתעוררה בעקבות דבריו של ינון מגל בתוכנית "הפטריוטים", שבה כינה את יו"ר מפלגת ישר!, גדי איזנקוט, "קוף".

מגל אמר במהלך השידור על איזנקוט: "הוא קוף שמאחוריו כל האשכנזים האליטיסטיים מנהלים אותו. מנליס מנהל אותו, אומר לו מה להגיד. הוא קוף. שמו מזרחי מרוקאי".

שדה פתח את התייחסותו בשאלה: "אז הקוף גזעני או הקוף עברייני?", והציג את ההסבר שלפיו מגל התכוון למונח מעולם הפשע, המתאר אדם המשמש חזית לפעילות עבריינית שמאחוריה עומדים אחרים.

"אני מאמין לו שהוא התכוון לקוף העברייני, אבל בסוף כל קוף יש מוצאי קוף", אמר שדה.

בהמשך השווה את הדברים להתבטאות קודמת של שרה נתניהו, וטען כי גם כאשר הכוונה אינה גזענית, השימוש במונחים כאלה עלול לשאת משמעות פוגענית. "כמו ששרה נתניהו השתמשה ב-'אנחנו הבבונים', כך גם ינון השתמש בקוף, מבלי להיות מודע לגזענותו לכאורה", אמר.

שדה המשיך בשורת שאלות שנועדו להמחיש את הבעייתיות שהוא מזהה בדברי מגל. "האם נתניהו הוא קוף של מזרחים? האם ינון מגל הוא קוף של נתניהו? קוף עברייני, כן? אני רק שואל כדי להבין, לדייק את האירוע, למה רק איזנקוט, שצריך לומר את האמת, גם הוא פתאום נזכר במרוקאיות שלו, כן?", תהה.

הוא הוסיף כי יש לבחון מדוע דווקא פוליטיקאים ממוצא מזרחי מתוארים כמי שפועלים בשליחותם של אחרים. "למה רק המזרחים מופעלים ואשכנזים מפעילים שמדברים על קופים?", שאל.

בהמשך התייחס שדה גם להרכב המשתתפים בתוכנית "הפטריוטים", וציין כי בעבר היה בה ייצוג מצומצם יחסית למזרחים. "צריך עוד לומר, שעד ההצטרפות של אבישי בן חיים לפטריוטים, לא היו הרבה מזרחים באזור. והצטרפו, וטוב שתיקנו", אמר.

לסיום הבהיר שדה כי הביקורת שלו אינה נובעת מעצם קיומן של דעות קדומות, אלא מהשימוש הבלתי מבוקר בביטויים שעלולים לפגוע. "בקיצור, אין לי בעיה עם הגזענות, כי כולנו קצת גזענים פה, וקצת גזענים שם, ואל תשחקו אותה פתאום צדיקים", אמר.

"יש לי בעיה, שהיא יורה על אוטומט, ופוגעת. או אם תרצו, כשבורח הקוף, וגם לנו לפעמים בורח", סיכם.