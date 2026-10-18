הכנסת ספר התורה בעלי ישיבת בני עקיבא עלי

מאות תלמידים, אנשי צוות, בני משפחה ותושבים השתתפו היום בהכנסת ספר תורה לישיבת בני עקיבא עלי, לעילוי נשמתם של שני בוגרי הישיבה: רב"ט יואב מליק, שנפל במלחמת חרבות ברזל, ואלישע אנטמן, שנרצח בפיגוע בתחנת הדלק הסמוכה ליישוב עלי ביוני 2023.

האירוע התקיים בשיתוף עמותת "מנציחים", במעמד משפחותיהם של השניים, רבנים, אנשי ציבור ותושבי היישוב.

המעמד החל בהתכנסות ובכתיבת האותיות האחרונות בספר התורה בבית משפחת אנטמן. משם יצאה תהלוכה חגיגית לעבר הישיבה, מלווה בשירה ובריקודים של מאות המשתתפים.

בין הנוכחים היו מנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא אלחנן גלט, מנכ"ל המועצה האזורית מטה בנימין שוקי סט, תורם ספר התורה סנדי הרשקוביץ ורעייתו, הרב אסף קורמן, שכיהן בעבר כרב שכונת נווה שוהם שבה התגורר אלישע ז"ל, יו"ר היישוב עלי אבידן בית יעקב וראש הישיבה הרב חזקיהו דרמון.

גלט התייחס למשמעות המעמד ולחיבור שבין הנצחת הנופלים להמשך העשייה החינוכית. "הכנסת ספר תורה לעילוי נשמתם של יואב מליק ז"ל ואלישע אנטמן ז"ל היא רגע מרגש שמחבר בין הזיכרון לבין החיים שממשיכים להיבנות כאן", אמר גלט.

לדבריו, "כל אחד מתלמידינו ובוגרנו הוא עצמו ספר תורה מהלך שיוצא מבית המדרש וממשיך לחיות חיי תורה ומעשה ולהאיר לסביבה".

גלט הוסיף: "בזכותם ובזכות כל הנופלים אנחנו כאן, וזו האחריות שלנו כאנשי חינוך וכחברה, לזכור את מי שהקריבו את חייהם למען עם ישראל, ארץ ישראל ומדינת ישראל, להמשיך את דרכם ולבנות את הקומה הבאה של דור העתיד".