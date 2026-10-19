חברת אלביט מערכות הודיעה הבוקר (שני) כי זכתה בחוזה בהיקף של 235 מיליון דולר לאספקת רקטות מדויקות ומשגרי ארטילריה רקטית למדינה באירופה, במסגרת הסכם ממשלתי בין ישראל למדינה הרוכשת.

החוזה, שיבוצע לאורך שלוש שנים, כולל אספקת רקטות מסוג EXTRA-MR לטווח בינוני, משגרי PULS, פלטפורמות נוספות בתחום הארטילריה הרקטית ושירותי תמיכה לוגיסטית.

העסקה מתבצעת במסגרת הסכם ממשלה לממשלה (G-to-G) בין משרד הביטחון הישראלי לבין משרד ההגנה של המדינה האירופית, שזהותה לא פורסמה.

רקטות EXTRA-MR הן רקטות מונחות מדויקות, המיועדות לפגיעה במטרות בטווחים של עד 80 קילומטרים. הן מותאמות למערכת השיגור PULS של אלביט מערכות ויכולות להשתלב במערכות שליטה ובקרה קיימות.

מערכת PULS היא מערכת ארטילריה רקטית המאפשרת שיגור של סוגי רקטות שונים בהתאם לצרכים המבצעיים. בשנים האחרונות נבחרה המערכת על ידי מספר מדינות, ובהן מדינות אירופיות החברות בנאט"ו.

נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות, בצלאל (בוצי) מכליס, בירך על הזכייה בחוזה ואמר כי היא משקפת את הביקוש הבינלאומי הגובר למערכות הארטילריה הרקטית של החברה.

"הזכייה בחוזה זה מחזקת עוד יותר את מעמדה הגלובלי של אלביט מערכות כמובילה עולמית בתחום הארטילריה הרקטית ומשקפת את הביקוש הבינלאומי הגובר ליכולות המתקדמות שלנו בתחום הרקטות והמשגרים", אמר מכליס.

לדבריו, "מערכות ה-PULS ופתרונות הרקטות המדויקות שלנו מוכרים כמובילים בתחומם ונבחרו על ידי מספר הולך וגדל של לקוחות ברחבי העולם, ובהם מדינות באירופה וחברות נאט"ו".

מכליס הוסיף כי החברה מחויבת להמשיך ולספק יכולות מבצעיות מתקדמות בהתאם לצורכי הביטחון המשתנים של לקוחותיה.