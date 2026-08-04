מה שנועד להיות אחד ממטוסי המנהלים המתקדמים בעולם הפך בימים האחרונים למוקד מבוכה באירלנד.

לפי דיווחים בתקשורת המקומית, החלטת ממשלת אירלנד לוותר על מערכת ישראלית מתקדמת מטעמי מדיניות הותירה את המטוס החדש עם יכולת מוגבלת יותר להתמודד עם נחיתות בתנאי ערפל ומזג אוויר קשה.

המטוס, מדגם Falcon 6X של חברת Dassault הצרפתית, נרכש בכ־53 מיליון אירו כדי להחליף את המטוס הממשלתי הישן ולהטיס את ראש הממשלה, שרים ובכירים נוספים. אלא שעל פי הפרסומים, בעת ההזמנה התעקשה דבלין להסיר ממנו את מערכת FalconEye של חברת אלביט מערכות הישראלית - מערכת שנחשבת לאחת מטכנולוגיות הסיוע המתקדמות בעולם לנחיתה בתנאי ראות קשים.

לפי האתר האירי TheJournal, הסרת המערכת עלולה לפגוע ביכולת המטוס לנחות בבטחה בערפל ובמזג אוויר סוער. גם גורמים מקצועיים ששוחחו עם כלי התקשורת באירלנד טענו כי ללא המערכת הישראלית, במקרים מסוימים ייאלצו הטייסים להסיט את המטוס לשדות תעופה חלופיים במקום להשלים את הנחיתה ביעד.

חברת דסו עצמה מציגה את FalconEye כמערכת המעניקה לטייסים יכולת ניווט ונחיתה מתקדמת ביום, בלילה ובתנאי מזג אוויר מורכבים, באמצעות שילוב מידע מחיישנים המוקרן ישירות בתא הטייס.

למרות הפרסומים, ממשלת אירלנד דחתה את הטענות ומסרה כי למטוס "אין כל מגבלה מבצעית". אולם לפי הדיווחים, גורמים המעורים בפרטי הפרויקט סבורים כי הוויתור על המערכת הישראלית צמצם את מעטפת היכולות המבצעיות של המטוס.

האירוניה, לפי הדיווחים, היא שהקו התקיף שמובילה אירלנד נגד התעשיות הביטחוניות הישראליות אינו מיושם באופן מלא. ארבעה מסוקי Airbus שהמדינה הזמינה כוללים את מערכת Helionix, שפותחה בשיתוף אלביט ואיירבוס, וגם מטוס הסיור הימי החדש של אירלנד מצויד במערכות מכ"ם ישראליות - משום שבמקרים אלה לא ניתן היה לוותר על הטכנולוגיה.