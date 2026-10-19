הסוקר והפרשן שמואל רוזנר מעריך כי הבחירות הקרובות לכנסת עלולות להסתיים ללא הכרעה ברורה, כאשר אף אחד מהגושים לא יצליח להגיע לרוב של 61 מנדטים הדרוש להקמת ממשלה.

בריאיון לרדיו 103FM הסביר רוזנר, המזוהה עם מיזם "המדד" ומשמש סוקר חדשות 13 ופרשן במעריב, כי תמונת הסקרים הנוכחית אינה מצביעה על אפשרות ממשית להכרעה.

"אני חושב שהסיכוי שנגיע להכרעה, במובן של גוש בן 61 מנדטים, הסיכוי לזה נראה לי קטן כרגע - משני הצדדים", העריך רוזנר.

לדבריו, שיעור ההצבעה בחברה הערבית עשוי להקשות על שני הגושים להגיע לרוב. "תהיה הצבעה משמעותית של הערבים, והם יקבלו 14 או 15 מנדטים, ולכן קשה לי לראות את אחד הגושים מגיע ל-61 מתוך 105".

רוזנר הצביע גם על הפיצול במערכת הפוליטית, שבמסגרתו המפלגות הגדולות אינן מצליחות לצבור כוח משמעותי כפי שהיה בעבר.

"אנחנו רואים בסקרים תופעה מעניינת, ולא ברור אם היא תשתנה בשבוע הקרוב: המפלגות הגדולות שלנו די קטנות, ואנחנו מגיעים למצב שבו יכולות להיות חמש או שש מפלגות עם עשרה עד עשרים מנדטים", הסביר.

בהתייחסות לאפשרות שהמצביעים הצעירים, ובפרט אלו שמצביעים לראשונה, יכריעו את מערכת הבחירות, הביע רוזנר ספק.

"אנחנו עושים בכל שבוע מדגם נפרד של צעירים כדי לקבל תובנה ביחס אליהם, ואנחנו רואים שם תופעות ייחודיות: קצת יותר תמיכה לעוצמה יהודית וקצת יותר תמיכה בדמוקרטים. מצביעים צעירים נמצאים תמיד חצי טקט לכיוון הקצה לעומת המצביעים המבוגרים יותר", אמר.

עם זאת, לדבריו, הפערים בין הדורות אינם גדולים כפי שניתן לחשוב. "הם דומים להורים שלהם. הצעירים בישראל הם אנשים שמתבגרים בגיל מאוד צעיר".

בהמשך הריאיון התייחס רוזנר לתמיכתו הנחרצת של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בראש הממשלה בנימין נתניהו לקראת הבחירות. רוזנר הודה כי עוצמת התמיכה הפתיעה גם אותו. "הוא הלך קצת יותר רחוק ממה שציפיתי", אמר.

לדבריו, התמיכה נובעת בין היתר מהזדהות אישית של הנשיא האמריקני עם נתניהו. "טראמפ מכיר את נתניהו, והוא קצת מזדהה עם מצבו, הוא מרגיש שהוא גם כמוהו, מנהיג מזולזל על ידי האליטות ונרדף על ידי מערכות המשפט. יש לו הזדהות אינסטינקטיבית עם נתניהו שבגללה הוא החליט לעזור לנתניהו בבחירות האלה", הסביר.

רוזנר הוסיף כי טראמפ ככל הנראה מעריך שנתניהו אינו צפוי לספוג תבוסה מוחצת, ולכן התמיכה בו אינה כרוכה בסיכון פוליטי משמעותי מבחינתו.

"הוא כנראה הבין שנתניהו לא עומד בפני תבוסה מוחצת, ושלא יהיה מביך לתמוך בו, הוא לא יתבזה", אמר.

לדבריו, גם האפשרות שלא תקום ממשלה לאחר הבחירות עשויה לשרת את הנשיא האמריקני: "מכיוון שישראל הולכת לסיטואציה שבה שני הגושים לא הולכים להקים קואליציה, אז טראמפ יכול לצאת מידי חובה".