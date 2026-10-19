כנס ייחודי נערך בבית הנשיא בנוכחות נשיא המדינה יצחק הרצוג ונציגים מחברות מובילות בהן אנבידיה, רפאל, אינטל והתעשייה האווירית, במהלכו הוצגה תוכנית להרחבת שילובם של עובדים חרדים במגזר העסקי והתעשייתי.

התוכנית החדשה נועדה לתת מענה לחסמים העומדים בפני מעסיקים ובפני דורשי עבודה חרדים.

המיזם כולל מעטפת המותאמת לצורכי התפקיד, הכוללת איתור והתאמת מועמדים, מסלולי הכשרה מקצועיים המשתרעים מקורסים קצרים ועד ללימודי הנדסאים, וכן מימון וליווי מקצועי מתמשך לאורך תהליך הקליטה.

באירוע צוין כי התוכנית פועלת בשיתוף פעולה עם משרד העבודה, במטרה לספק מענה למחסור בכוח אדם מקצועי בענפי הטכנולוגיה, האנרגיה והתעשייה המתקדמת.

על פי נתוני הלמ"ס העדכניים, שיעור התעסוקה של גברים חרדים עלה מ-54% ברבעון הראשון של השנה ל-56.2% ברבעון השני. זהו הנתון הגבוה ביותר מאז הרבעון השלישי של 2023 (56.7%).