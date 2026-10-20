ערנותו של ילד בן תשע מהיישוב קדומים שבשומרון הובילה היום לאיתור ולפינוי של מיכל דלק של טיל שנחת באזור במהלך המלחמה עם איראן, ומנעה סכנה אפשרית למטיילים ולתושבים.

האירוע התרחש שבוע לאחר האסון הקשה בצפון, כאשר הילד טייל סמוך ליישוב והבחין בחפץ בלתי מזוהה המונח בשטח.

במקום להתקרב לחפץ או לגעת בו, הילד התרחק מהמקום ומיהר לעדכן את אביו. האב פנה מיד למוקד הביטחון של קדומים ודיווח על הממצא.

בעקבות הדיווח הוזעקו למקום כוחות צבא ומשטרה, שבדקו את החפץ וגילו כי מדובר במיכל דלק של טיל שנחת באזור במהלך המלחמה עם איראן. כוחות הביטחון טיפלו בממצא ופינו אותו מהמקום בבטחה, ללא נפגעים.

ראש מועצת קדומים, עוזאל ותיק, שיבח את התנהלותו של הילד והדגיש את חשיבות ההקפדה על הנחיות הבטיחות.

"שבוע אחרי האסון הנורא שראינו בצפון, נמנעה כאן היום אפשרות לאסון נוסף חלילה רק בזכות התנהלות אחראית ונכונה. הילד בן ה-9 מקדומים גילה אחריות אזרחית למופת, לא הסתכן, שמר מרחק ודיווח מיד. אני קורא לכל ההורים - שבו עם הילדים, רעננו את ההנחיות וודאו שהם יודעים כיצד לנהוג במקרה והם מזהים חפץ חשוד", אמר ותיק.

במועצה המקומית קדומים הזהירו כי גם כיום עלולים להימצא ביישוב ובסביבתו חפצים חשודים, ובהם שרידים שנותרו מהמלחמה עם איראן או מטענים שהונחו על ידי גורמי טרור.

במועצה שבים ומדגישים כי בכל מקרה של זיהוי חפץ חשוד, אין לגעת בו או לנסות להזיזו. יש להתרחק מהמקום, להרחיק אנשים נוספים ולדווח באופן מיידי לגורמי הביטחון.