תיעוד הירי ודברי ראש המועצה עוזאל ותיק ללא קרדיט

קולות ירי כבדים וממושכים נשמעו הערב (חמישי) מהכפר הפלסטיני קדום, הסמוך ליישוב קדומים בשומרון, ועוררו בהלה בקרב התושבים.

בעקבות הדיווחים הוקפצו מחלקת הביטחון של קדומים וכוחות צה"ל. ראש המועצה, עוזאל ותיק, דרש ממערכת הביטחון לפעול בתוך הכפר ולאסוף כלי נשק.

האירוע מתרחש יומיים לאחר ששר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע כי צה"ל נערך גם לאפשרות של תרחיש "היפוך קנים" מצד גורמים חמושים ביהודה ושומרון.

"בשעה האחרונה נשמע כאן ירי מסיבי מאוד בכפר קדום. ברגע שהוא התחיל, מחלקת הביטחון הקפיצה את כוחות היישוב ואת הצבא", אמר ותיק.

לדבריו, כוחות הצבא נערכים לפעילות בכפר בעקבות הירי: "אני אומר באופן הכי ברור, לא מעניין אותנו מה הסיבה של הירי, האם זה 'סכסוך פנימי' או שזה משהו אחר. אנחנו לא יכולים לקבל שום מצב שבו בכפר קדום, כל כך קרוב לקדומים, יש כל כך הרבה נשק. אסור לנו לקבל את המצב הזה".

ותיק קרא לפעולה נרחבת נגד החזקת הנשק בכפר: "אני קורא למערכת הביטחון להיכנס הערב מסיבית לכפר קדום, לאסוף כמה שיותר נשקים ולעצור מחבלים".

ראש המועצה הבהיר כי מחלקת הביטחון פרוסה ברחבי היישוב וכי למרות הירי, ההתנהלות האזרחית בקדומים נמשכת כסדרה.