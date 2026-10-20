העיתונאי ואיש התקשורת הוותיק ירון לונדון הודיע כי בבחירות הקרובות לכנסת יצביע ליו"ר מפלגת רע"ם, מנסור עבאס, והסביר כי החלטתו נובעת מרצונו לראות את הציבור הערבי משתלב במוקדי קבלת ההחלטות במדינת ישראל.

לונדון התארח בתוכנית "אזור בחירה" בחדשות 13, בהגשת רביב דרוקר, והצהיר: "אני אצביע למנסור עבאס".

דרוקר תהה על הבחירה, לנוכח העובדה שחלק ממפלגות גוש השינוי פוסלות לכאורה את האפשרות לשלב את עבאס בקואליציה, אף שהוא עצמו מעוניין בכך.

לונדון השיב כי השיקול הזה אינו משנה את החלטתו, והסביר מדוע הוא רואה בעבאס מנהיג בעל חשיבות מיוחדת לחברה הישראלית.

"מה שקורה כאן זה שסוף סוף אחרי 70 שנה, מהן 17 או 18 שנים של ממשל צבאי, יש מנהיג ערבי אמין, נחמד, סימפטי, ערמומי, שאומר 'אני רוצה להיות אזרח ערבי במדינת ישראל היהודית'. הוא אומר אפילו שצריך לגייס את הערבים, אולי לשירות לאומי ולא לצבא. מה לעזאזל אתם רוצים?", אמר.

בהמשך התייחס לונדון למעמדם הפוליטי של אזרחי ישראל הערבים, וטען כי לא ניתן להמשיך במצב שבו ציבור המהווה כחמישית מאוכלוסיית המדינה נותר ללא השפעה מספקת על השלטון.

"אני רוצה שלא יהיה מצב במדינה שחמישית מאזרחי ישראל היו מודרים לנצח מכל השפעה על גורלם. ישיבה בממשלה, ישיבה בפקידות הבכירה - עד מתי? 100 שנה זה יהיה ככה? אפשר לקיים מדינה כזאת?", שאל.