טקס סיום קורס הקצינים הראשון בחטיבת החשמונאים דובר צה"ל

מפקד חטיבת החשמונאים, אלוף-משנה שמר רביב, נשא אמש (שלישי) נאום מיוחד בטקס סיום קורס הקצינים הקרביים הראשון של החטיבה החרדית, שנערך על גג ישיבת הכותל בירושלים.

במרכז דבריו הציב רביב את האמון שבין הציבור החרדי לצה"ל, והדגיש כי החטיבה מוכיחה שניתן להכשיר מפקדים קרביים ברמה המקצועית הנדרשת, תוך שמירה על אורח החיים החרדי.

רביב פתח את דבריו בפרשת השבוע, לך לך, ובציווי שניתן לאברהם אבינו לצאת לדרך חדשה. "ויאמר ה' אל אברם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך", ציטט.

הוא הסביר כי הציווי לאברהם מבטא את רעיון השליחות האישית, שלדבריו מלווה את עם ישראל מאז ימי האבות. "זאת השליחות היהודית הראשונה, שמאז אברהם אבינו מהווה עבורנו מצפן. לא סתם הגענו לעולם. לכל אחד יש תכלית, יש שליחות, יש תיקון וייעוד למימוש בעולם הזה", אמר.

מכאן פנה אל הקצינים החדשים והשווה את בחירתם במסלול הפיקוד להחלטתו של אברהם לצאת מביתו ולממש את ייעודו.

"גם אתם, 15 הקצינים הראשונים שמסיימים מסלול הכשרה וקורס קצינים מלא בחטיבת החשמונאים, שליחים נאמנים למימוש ייעודכם בעולם", אמר. "יצאתם מבית אביכם, ממולדתכם, למשימה חשובה מאין כמוה - הובלה במשימת ההגנה על עם ישראל בארצו".

רביב הדגיש כי הבוגרים בחרו לקחת אחריות ולהוביל, תוך עמידה בדרישות המקצועיות של צה"ל ושמירה על זהותם החרדית: "בחרתם להוביל. עשיתם זאת ביראת שמים, באומץ, בנחישות ובמקצועיות, וזאת מבלי לרדת מסטנדרט הכשרת הקצין בצה"ל, ומאידך, מבלי לרדת מסטנדרט הקצין החרדי, כפי שצה"ל וחטיבת החשמונאים הבטיחו לקיים".

בהמשך נאומו עבר רביב לדבר על משמעותה הרחבה של חטיבת החשמונאים ועל התפקיד שהיא ממלאת בתקופה של מחלוקות ציבוריות.

"החטיבה, שהוקמה לפני יותר משנתיים, היא אי של תקווה בעם ישראל. בימים של ריבוי מחלוקות ודעות, עצם קיום החטיבה, המהווה בית לציבור החרדי, המבטיחה שירות מבצעי מלא בקצה החץ הצה"לי, אך גם שמירה על אורח החיים החרדי, הוא עוגן לעם ישראל", אמר.

דדו בר כליפא עם הקצינים צילום: דובר צה"ל

לדבריו, השילוב הזה מטיל אחריות גדולה על מפקדי החטיבה, שנדרשים להוכיח כי ניתן לקיים מסגרת קרבית מקצועית תוך שמירה על אורח החיים החרדי. "זאת אחריות רבה. אנחנו מבצעים משימה זו בחרדת קודש ובסיוע של לא מעט אנשים יקרים, שבלעדיהם זה לא היה קורה", הוסיף.

רביב התייחס גם לאמון שנבנה בין צה"ל לציבור החרדי והביע הערכה לצעדים שנקטה המערכת הצבאית כדי לאפשר את הקמת החטיבה ואת התפתחותה. "הציבור החרדי מעריך את הצעדים בוני האמון שאתם עושים. יש שכר לפעולתנו, והחטיבה עוד תמשיך לגדול ולצמוח", הצהיר.

בחלק הבא של נאומו התייחס מפקד החטיבה לסגל הפיקוד שהוביל את ההכשרה ולחשיבות בחירתם של מפקדים מתאימים עבור הלוחמים החרדים.

רביב שיבח את אנשי הסגל על הניסיון המבצעי והמקצועיות שהביאו לקורס, והדגיש את האחריות המוטלת עליהם כלפי הלוחמים ומשפחותיהם.

הוא הביע תקווה שהדרך שבה נבנתה ההכשרה תחזק את אמון המשפחות החרדיות במפקדי צה"ל. "והלוואי שנזכה ותדע כל אם חרדייה כי הפקידה את גורל בניה בידי המפקדים הראויים לכך", אמר.

לאחר מכן פנה רביב למשפחות הבוגרים והדגיש את חלקן בהצלחת הקצינים. "משפחות יקרות, בתי הגידול של הקצינים, בלי תמיכתכם, בלי שגידלתם את הבנים היקרים לערכים, ליראת שמים, לאחריות ולאהבת ישראל, כל זה לא היה קורה", אמר.

הוא הודה להורים על החינוך שהעניקו לבניהם ועל הליווי והתמיכה לאורך הדרך.

בהמשך הקדיש דברים מיוחדים לאימהות ולבנות הזוג של הקצינים. "תודה לאימהות שגידלו וחינכו, ולבנות הזוג שעומדות לצידם, מחזקות, מעודדות ונושאות יחד איתם בשליחות", אמר.

רביב הדגיש כי בזכות המשפחות צמחו הבוגרים להיות בני תורה המשלבים נאמנות לעולם התורה עם נכונות לשאת באחריות ולהוביל בשדה העשייה. "בזכותכן הם צמחו לבני תורה, יראי שמים, בעלי אחריות ואוהבי ישראל, שיודעים לחבר בין נאמנות לתורה ובין מסירות, אחריות והובלה בשדה העשייה", אמר.

את דבריו למשפחות חתם בברכה שהקצינים ימשיכו להתעלות, לשמור על דרכם ועל זהותם ולהיות שליחים נאמנים לעם ישראל.

המפקדים בטקס צילום: דובר צה"ל

בסיום נאומו שב רביב לפנות ישירות אל הצוערים, והעניק להם את ההסמכה הרשמית לקצונה בשם הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר.

"לשם ייחוד קודשא בריך הוא, ומתוקף הסמכות שניתנה לי, ובסמכות ראש המטה הכללי, רב-אלוף אייל זמיר, הנני מסמיך אתכם לבוגרי קורס הקצינים, הזכאים לענוד את סיכת הקצונה", הכריז.

הוא חתם את נאומו בחיבור נוסף לדמותו של אברהם אבינו ולמורשת הלוחמים היהודים לאורך הדורות: "ברוח אברהם אבינו, הלוחם היהודי הראשון שיצא ללא היסוס לקרב איתנים, ברוח גיבורי ישראל לדורותיהם, צאו למשימותיכם והקב"ה יהיה בעזרכם".

טקס סיום קורס הקצינים התקיים בראשות ראש אגף כוח אדם, אלוף דדו בר כליפא, ובהשתתפות מפקדים בכירים ובני משפחותיהם של הבוגרים.

15 הקצינים החדשים השלימו שבעה חודשי הכשרה, שנערכו בכפיפות מקצועית לבית הספר לקצינים בבה"ד 1, תוך התאמה לאורח החיים החרדי וללא הקלות בדרישות המקצועיות.

מדובר בקורס קציני חי"ר קרביים שהושלם לראשונה בצה"ל מחוץ לבה"ד 1. במהלך ההכשרה השתתפו הצוערים בפעילות מבצעית בלבנון וביהודה ושומרון.

הקצינים צפויים להשתלב בתפקידי פיקוד בחטיבת החשמונאים, להוביל את לוחמיה בפעילות מבצעית ולקחת חלק בבניית שדרת הפיקוד החרדית של החטיבה.