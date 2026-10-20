אירוע היסטורי בצה"ל: 15 צוערים מחטיבת החשמונאים השלימו את קורס הקצינים הראשון של החטיבה החרדית, לאחר שמונה חודשי הכשרה שכללו לימודי פיקוד ולחימה לצד פעילות מבצעית בלבנון וביהודה ושומרון.

טקס סיום הקורס התקיים היום (שלישי) על גג ישיבת הכותל בירושלים, ובמסגרתו הוסמכו הקצינים החדשים, שעתידים להשתלב בתפקידי פיקוד מרכזיים בחטיבה.

הרמטכ"ל אייל זמיר נפגש מוקדם יותר היום עם מסיימי הקורס, בירך אותם על הישגם והדגיש את חשיבותו של המהלך לשילוב הציבור החרדי בצה"ל.

"זה אירוע היסטורי ומרגש, אתם עושים היסטוריה ופורצים דרך חדשה עם סיום קורס הקצינים הראשון של חטיבת החשמונאים. אתם מנהיגים שמממשים חזון גדול של העם היהודי כולו. אני רואה בחברה החרדית חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית", אמר הרמטכ"ל.

זמיר התייחס גם ליכולות המבצעיות של החטיבה ולהשתלבותה במשימות צה"ל. "אתם כבר משולבים בפעילות מבצעית, וניתן יהיה להפעיל אתכם לכל משימה, בהגנה ובהתקפה, לרבות בתמרון. אתם שותפים לבניית חטיבת החשמונאים כחטיבת חי"ר חזקה, שתדע לעמוד בכלל המשימות שיוטלו עליה. ההצלחה שלכם חשובה לצה"ל ולעם ישראל כולו", הוסיף.

הרמטכ"ל זמיר עם מסיימי הקורס צילום: דובר צה"ל

בין מסיימי הקורס נמצאים לוחמים שצמחו בתוך חטיבת החשמונאים והתקדמו בשורותיה, לצד חיילים שהגיעו מיחידות אחרות ושימשו בעבר כמפקדי כיתות בחטיבה.

ההכשרה החלה במגמת שדה, שבה רכשו הצוערים מיומנויות לחימה ופיקוד, ובהן הפעלת אש וניווטים. בהמשך עברו להשלמה החילית במגמת "גפן", שבמסגרתה תרגלו לחימה בשטח פתוח ובשטח בנוי, פיקוד על כוחות והשתתפות בתרגילים מבצעיים.

במהלך הקורס השתתפו הצוערים גם בסדרת האש ובתרגיל "חץ הצפון", לצד חניכי מגמת "גפן" הכללית של בית הספר לקצינים.

בנוסף להכשרה המקצועית, השתלבו הצוערים בפעולות מבצעיות בלבנון וביהודה ושומרון, לצד כוחות נוספים מחטיבת החשמונאים.

בצה"ל מדגישים כי הקורס התקיים בכפיפות מקצועית מלאה לבית הספר לקצינים, בה"ד 1, תוך התאמת תנאי השירות לאורח החיים החרדי.

במסגרת זו נשמרו לאורך ההכשרה כשרות מהודרת, זמני תפילה ולימוד תורה וסביבה מגדרית מותאמת, בהתאם לפקודות המטכ"ל לשילוב בני הציבור החרדי בצה"ל.

הקצינים החדשים צפויים להשתלב כעת בתפקידי פיקוד בחטיבה ולהוביל פעילות מבצעית בגזרות השונות.

בצה"ל רואים בסיום הקורס צעד משמעותי בבניית שדרת פיקוד חרדית שתאפשר לחטיבת החשמונאים להתפתח כחטיבת חי"ר מבצעית.

במקביל, כבר החלו תהליכי המיון והאיתור לקורס הקצינים הבא של החטיבה, שצפוי להיפתח בחודש נובמבר הקרוב.