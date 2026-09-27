לראשונה בחשמונאים: גדודי המילואים והסדיר פועלים במקביל בצפון

לראשונה מאז הקמת חטיבת החשמונאים החרדית, שניים מגדודיה - גדוד המילואים "שמעון" וגדוד הסדיר "יונתן" - פועלים במקביל בגזרה הצפונית.

פעילות הגדודים מתקיימת במסגרת העלאת הכוננות ותגבור כוחות צה"ל בגזרות השונות בתקופת חגי תשרי.

עבור גדוד "שמעון", גדוד המילואים הראשון של חטיבת החשמונאים, מדובר בפעם הראשונה שבה הוא משתתף במשימת הגנה בגזרת הצפון.

לוחמי הגדוד הם בוגרי מסלול שלב ב', שהתגייסו לשירות מילואים לאחר שבעבר קיבלו פטור משירות. לקראת פעילותם המבצעית הם עברו בבא"ח חשמונאים הכשרת לוחמה מלאה שהותאמה לאורח החיים החרדי.

בגזרה פוגשים לוחמי המילואים את גדוד "יונתן", הגדוד הסדיר של חטיבת החשמונאים, שכבר צבר תקופת פעילות ממושכת בצפון ולחם בגזרה במשך יותר מחצי שנה.

הפעלתם המקבילה של שני הגדודים מגיעה כחלק מהרחבת הכוחות בצה"ל מאז תחילת המלחמה. בתקופה זו הוקמו עשרות גדודים חדשים בסדיר ובמילואים, במטרה להגדיל את מספר המשרתים ולהפחית את העומס המוטל על חיילי הסדיר והמילואים.

לוחם בחטיבת החשמונאים צילום: דובר צה"ל

לוחם בחטיבת החשמונאים צילום: דובר צה"ל