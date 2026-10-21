חברת התעופה ארקיע הודיעה הבוקר (רביעי) על הפסקת מכירת הכרטיסים לטיסות למרקש שבמרוקו עד להודעה חדשה, בעקבות דרישה של גורמי הביטחון בישראל.

ההחלטה התקבלה על רקע החמרת הנחיות האבטחה בתעופה הישראלית בעקבות ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי בסוף חודש ספטמבר, והיא מצטרפת לצעד דומה שנקטה חברת ישראייר בשבוע שעבר.

בארקיע מבהירים כי בשלב זה לא התקבלה החלטה על ביטול הטיסות שכבר נמכרו לנוסעים. עם זאת, החברה בוחנת אם ניתן יהיה להמשיך להפעיל את הקו בהתאם לדרישות הביטחון החדשות.

נוסעים שרכשו כרטיסים למרקש נמצאים כעת בחוסר ודאות, מאחר שהחברה טרם הודיעה אם הטיסות המתוכננות יתקיימו כסדרן.

נכון לעכשיו, לא פורסמה מדיניות מיוחדת להחזרים כספיים או לשינוי יעדים בעקבות ההחלטה. בארקיע ממתינים להבהרות מגורמי הביטחון לפני שיכריעו כיצד לפעול בנוגע להזמנות הקיימות.

ארקיע חידשה את טיסותיה הישירות למרקש בחודש אוגוסט האחרון, אך כעת, כחודשיים לאחר חזרת הקו לפעילות, המשכו מוטל בספק.

יצויין כי לפני שמונה ימים הודיעה ישראייר על עצירת מכירת הכרטיסים למרקש ועל הקפאת תוכניתה להרחיב את מספר הטיסות ליעד.

ברקע השינויים עומד ניסיון הפיגוע שאירע ב-30 בספטמבר בטיסת פליי דובאי שהייתה בדרכה לישראל, כאשר טייס המשנה ניסה לרסק את המטוס.

בעקבות האירוע החלו גורמי הביטחון בישראל לבחון מחדש את סידורי האבטחה בטיסות בינלאומיות, לרבות נהלים הנוגעים לאנשי צוות אוויר ולחברות תעופה זרות.

הבחינה הביטחונית הובילה להחמרת הדרישות ולהגבלות המשפיעות כעת גם על פעילות החברות הישראליות בקווים מסוימים.