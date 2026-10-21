מי צריך לעמוד בראש המשרד לשירותי דת בממשלה הבאה? סקר חדש שנערך במסגרת "מדד צהר ליהדות ולמסורת" של ערוץ משב, מבית ארגון רבני צהר, בחן מאיזה מגזר מעדיפים הישראלים שיגיע השר הבא לשירותי דת.

מהנתונים עולה כי האפשרות המובילה היא מינוי שר המשתייך לציונות הדתית, בעוד שהאפשרות של שר חרדי זוכה לתמיכה נמוכה יחסית, ובקרב המשיבים החילונים אינה זוכה לתמיכה כלל.

לפי הסקר, 37% מבעלי הדעה מעדיפים שר דתי-לאומי. במקום השני נמצא מועמד מסורתי עם 22%, אחריו מועמד חילוני עם 18%, ואילו מועמד חרדי זוכה ל-14% בלבד. תשעה אחוזים השיבו כי זהותו המגזרית של השר אינה חשובה להם.

בפילוח הנתונים לפי השתייכות מגזרית עולה כי האפשרות של שר דתי-לאומי זוכה לתמיכה גם מחוץ לציבור הדתי. כמעט רבע מהמשיבים החילונים ו-37% מהמשיבים המסורתיים בחרו באפשרות של שר מהציונות הדתית.

מנגד, האפשרות של שר חרדי נשענת בעיקר על תמיכת הציבור החרדי עצמו. על פי הנתונים שפורסמו, אף אחד מהמשיבים החילונים בסקר לא בחר באפשרות זו.

נתוני הסקר צילום: ללא קרדיט

גם בקרב החילונים לא נרשמה העדפה גורפת למינוי שר חילוני. רק כשליש מהמשיבים בקבוצה זו בחרו באפשרות של שר חילוני, בעוד ש-22% השיבו כי זהות השר אינה חשובה להם או שאינם יודעים להשיב על השאלה.

הרב אשר סבג, חבר הנהלת ארגון רבני צהר, התייחס לתוצאות וטען כי הן מבטאות את רצון הציבור בשינוי אופי שירותי הדת בישראל.

"הנתונים הללו אינם מפתיעים, אלא מבטאים קריאה ברורה של הציבור בישראל. הציבור רוצה יהדות מסבירת פנים, מקרבת ומאחדת, הפועלת מתוך שותפות ומאור פנים ולא מתוך כפייה ומאבקי כוח", אמר.

לדבריו, המשימה המרכזית של השר הבא צריכה להיות חיזוק אמון הציבור במערכות שירותי הדת: "תפקידו של השר לשירותי דת הוא להשיב את אמון הציבור במערכות הנישואין, הכשרות ובשירותי הדת הנוגעים לכלל הציבור בישראל. לשם כך נדרשת הנהגה המשלבת ציונות, מעורבות בחיי הקהילה, מחויבות למסורת ישראל וחיבור לעולם הרוח, מתוך אהבה וכבוד לכל יהודי".