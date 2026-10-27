סקר של סוכנות הידיעות 'רויטרס' בשיתוף מכון מחקרי דעת הקהל 'איפסוס' מעלה כי אחוזי התמיכה בנשיא דונלד טראמפ עלו באחוז אחד לעומת סקר קודם.

על פי הסקר החדש, טראמפ זוכה ל-32 אחוזי תמיכה, לעומת 31 אחוזים בסקר קודם. עם זאת, בקרב המצביעים הרשומים ישנה תמיכה גדולה יותר למפלגה הדמוקרטית לקראת בחירות האמצע שיתקיימו בעוד כשבוע.

47 אחוזים ממשתתפי הסקר אמרו כי יצביעו למועמד המפלגה הדמוקרטית, לעומת 36 אחוזים בלבד שיצביעו עבור הרפובליקנים.

11 אחוזים עדיין לא החליטו עבור מי להצביע, אך כאשר נשאלו עבור מי הם נוטים להצביע ענו 50 אחוזים מהם כי למפלגה הדמוקרטית, לעומת 41 אחוזים לרפובליקנים.

בסקר קודם עמד ההבדל בין המצביעים למפלגה הדמוקרטית לרפובליקנים על עשרה אחוזים. מרבית המצביעים נקבו ביוקר המחיה כבעיה המטרידה ביותר עבורם.

73 אחוזים ממשתפי הסקר אמרו כי "יוקר מחיה נע בכיוון לא נכון". 37 אחוזים טענו כי "לדמוקרטים יש גישה טובה יותר לטיפול בכלכלה", לעומת 33 אחוזים שטענו כך כלפי הרפובליקנים.

המצביעים למפלגה הדמוקרטית הביעו התלהבות גדולה יותר להצביע בבחירות האמצע. 46 אחוזים מהם טענו כי הם "נלהבים מאוד" להצביע בבחירות האמצע, לעומת 30 אחוזים מהרפובליקנים.