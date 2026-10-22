מחרוזת מאמע רחל • ארהל׳ה סאמעט & משה דוד וייסמנדל & מקהלת נשמה & צביקי רובין | Mame Ruchel

הילולת רחל אמנו, או כפי שהיא מכונה בחיבה בעולם החסידי, "מאמע רחל", היא הזדמנות להציץ לעולם מוזיקלי שלם שצמח מכמה פסוקים בספר ירמיהו. מילים שנכתבו לפני אלפי שנים, הולחנו שוב ושוב, הפכו לנכסי צאן ברזל במוזיקה החסידית וחצו עם השנים את גבולות המגזרים.

הכול מתחיל בפסוק המוכר: "קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה כי איננו".

הנביא ירמיהו מתאר את רחל אמנו המבכה את גלות בניה ומסרבת להתנחם. אלא שהפסוק הבא כבר נושא בתוכו הבטחה אלוקית: "מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעלתך נאם ה' ושבו מארץ אויב".

זהו אולי סוד כוחם של הפסוקים הללו. בתוך כמה שורות קצרות מתקיים מעבר חד בין בכי לנחמה, בין גלות לגאולה, בין כאבה של אם על בניה לבין הבטחה שעוד ישובו הביתה.

בחסידות קיבל הסיפור הזה ממד אישי ומשפחתי. לא רק רחל אמנו, אחת מארבע האימהות, אלא "מאמע רחל" - אמא רחל. אמא שאינה שופטת את ילדיה, שאינה מתייאשת מהם ואינה מפסיקה לדאוג להם, גם כשהם רחוקים. היא בוכה עליהם, מתפללת בעבורם ומבקשת רחמים לפני הקדוש ברוך הוא.

ואולי זו הסיבה שמילותיו של ירמיהו הפכו לקרקע פורייה כל כך עבור מלחינים וזמרים. יש בהן כמעט כל מה ששיר יהודי מבקש להביע: געגוע, כאב, תפילה, תקווה ואמונה.

Rochel

לאורך השנים הולחנו הפסוקים בעשרות לחנים וסגנונות. חלקם איטיים ומלאי כמיהה, כאלה שמזמינים את המאזין לעצום עיניים ולהרגיש את הבכי של רחל. אחרים דווקא סוחפים, קצביים ומלאי שמחה, ומתמקדים בהבטחה הגדולה של "ושבו בנים לגבולם".

וכאן מתרחש דבר מוזיקלי מעניין: אותם פסוקים בדיוק יכולים להישמע כמו קינה נוגעת ללב, אבל גם כמו שיר ניצחון. הכול תלוי במנגינה, בביצוע ובעיקר בנקודה שהמלחין בוחר להדגיש.

Sessions with Shulem: Mama Rochel Medley ft. Zaltz Band | מחרוזת רחל אמנו - שלום למר

יש משהו כמעט מפתיע בכך ששירים שנולדו מתוך תיאור של בכי וגלות הפכו לחלק בלתי נפרד גם מרגעי שמחה. בחתונות, למשל, אפשר לשמוע שירים העוסקים ברחל אמנו כהקדשה לאם המשפחה, כביטוי לקשר שבין הורים לילדיהם, ולעיתים גם ברגעי החופה, כשבני הזוג עומדים בתחילתו של בית חדש.

אולי משום כך השירים על רחל אמנו מצליחים לעשות את מה שמעט מאוד שירים מסוגלים לעשות: לחבר בין דורות, בין עדות ובין אנשים שאינם בהכרח שותפים לאותו אורח חיים.

וביום ההילולה שלה, כשאלפים נושאים תפילה ומזכירים את שמה של מאמע רחל, אפשר להקשיב מחדש לשירים הללו ולגלות שהם אינם רק מנגינות יפות על פסוקים מוכרים - הם מספרים את הסיפור של עם שלם, שממשיך לשיר על אמא שמחכה לילדיה, וממשיך להיאחז בהבטחה אחת שלא איבדה מכוחה גם אחרי אלפי שנים:

"ויש תקוה לאחריתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם".