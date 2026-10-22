עשרות משאיות חסומות צו 9

עשרות משאיות סיוע שהיו בדרכן לרצועת עזה נחסמו היום (חמישי) סמוך למעבר כרם שלום, במהלך מחאה של פעילי תנועת צו 9, תושבי עוטף עזה ונציגי מפלגות שונות, בדרישה לפירוז הרצועה ולעצירת הכנסת הסיוע שמחזק את ארגון הטרור חמאס.

המחאה החלה בשעות הבוקר, כאשר עשרות פעילים הגיעו לאזור המעבר וקיימו עצרת בהשתתפות נבחרי ציבור ונציגים מהקואליציה ומהאופוזיציה, תחת המסר: "לא משנה למי מצביעים - על ביטחון ישראל אסור להתפשר".

בין המשתתפות במחאה חברת הכנסת יוליה מלינובסקי ממפלגת ישראל ביתנו וסיגל קראוניק, מועמדת מפלגת עמך ישראל בראשות עופר וינטר, שהצטרפו לחסימת המשאיות.

בעקבות החסימה נוצר עיכוב בתנועת משאיות הסיוע, וכ-50 משאיות נותרו במקום ולא יכלו להמשיך בדרכן.

שוטרי משטרת ישראל שהגיעו לזירה פעלו לפינוי המפגינים ולפתיחת ציר התנועה. במהלך הפעילות פינתה המשטרה בכוח פעילים שחסמו את מעבר המשאיות.

המפגינים טוענים כי הכנסת הסיוע לרצועה מסייעת לחמאס מבחינה כלכלית ומאפשרת לארגון לשמר את כוחו. לדבריהם, יש להתנות את המשך הכנסת הסיוע בפירוז הרצועה.

יו"ר התנועה, סרן במיל' שלמה שריד, מסר: "התנגדות לחיזוק החמאס והזרמת כספי עתק לידיו זהו קונצנזוס מימין ומשמאל. בבחירות הקרובות ישראל בוחרים בביטחון והכרעה. מספיקים לממן את החמאס".