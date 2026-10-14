ישראל מאשרת באופן רשמי את מנגנון הגבייה שמפעיל חמאס על סחורות הנכנסות לרצועת עזה.

במכתב שהעביר היום (רביעי) מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי, לבכירים בקהילה הבינלאומית, נחשף כי ארגון הטרור דורש מסוחרים פרטיים תשלום של כ-10,000 שקלים עבור כל משאית סחורה הנכנסת לרצועה.

הנתונים שמציג מתפ"ש מצביעים על מנגנון שבאמצעותו חמאס מבקש להפיק הכנסות מהסחורות הנכנסות לעזה, תוך הפעלת איומים על סוחרים המסרבים לשתף פעולה.

לפי המכתב, הסקטור הפרטי אחראי לכמחצית מכלל המשאיות הנכנסות לרצועת עזה מדי שבוע. במסגרת הסכם הפסקת האש נקבע יעד של 600 משאיות ביום, אולם כעת הודיעו הסוחרים כי הם מפסיקים לתאם הכנסת סחורות עד להודעה חדשה, בשל דרישות חמאס.

על פי דיווחי הסוחרים שהגיעו למתפ"ש, חמאס דורש תשלום של כ-10,000 שקלים עבור כל משאית סחורה הנכנסת לרצועה. בנוסף, הארגון מחייב את הסוחרים למכור כ-30% מהסחורות במזומן, במטרה להשתלט על הכספים, לטענת הסוחרים.

הדרישות מנוגדות להתחייבויות הסוחרים המאושרים לבצע ולקבל תשלומים באמצעות העברות בנקאיות בלבד.

עוד עולה מהדיווחים כי חמאס הרחיב את מנגנון הגבייה גם לסוחרי משנה, ואף מתכוון להחיל אותו על אספקת מי שתייה.

משמעות הדברים היא שחמאס אינו מסתפק בניסיון לגבות תשלום על עצם הכנסת הסחורות, אלא מבקש להשפיע גם על אופן מכירתן ועל זרימת הכספים בתוך הרצועה.

במכתב מתואר גם אירוע חריג שהתרחש אתמול, כאשר על פי הדיווחים עצרו אנשי מנגנוני הביטחון של חמאס את בנו של אחד הסוחרים והעבירו אותו לכלא עבאס. המעצר בוצע, לפי הדיווח, בעקבות סירובו של האב להיענות לדרישות המיסוי שהציב הארגון.

בעקבות האירוע, ובשל החשש לחייהם ולחיי בני משפחותיהם, הודיעו הסוחרים כי החל מהיום הם מפסיקים לתאם הכנסת סחורות לרצועת עזה.

הפסקת פעילותם של הסוחרים הפרטיים עלולה להשפיע באופן משמעותי על היקף הסחורות הנכנסות לרצועה.

במכתבו מציין האלוף הלוי כי הסקטור הפרטי מהווה כ-50% מכלל המשאיות הנכנסות לעזה מדי שבוע, וכי הפסקת פעילותו פוגעת ביכולתה של ישראל לעמוד ביעד של 600 משאיות ביום שנקבע בהסכם הפסקת האש.

המתאם הדגיש כי האחריות להשלכות הפסקת הפעילות מוטלת על חמאס, ולא על ישראל.

במתפ"ש אף מזהירים כי חמאס צפוי לנצל את הפסקת פעילות הסוחרים כדי להפיץ טענות על מחסור בסחורות ועל אי-עמידתה של ישראל בהסכם, ובכך לנסות להטיל עליה את האחריות לשיבושים.

המכתב נשלח לנציג הבכיר לעזה במועצת השלום, ניקולאי מלאדנוב, למפקד כוח הייצוב הבינלאומי לרצועת עזה, מייג'ור ג'נרל ג'ספר ג'פרס, ולמתאם ההומניטרי של האו"ם לאזור, ראמיז אלאקבארוב.

הלוי קרא לגורמים הבינלאומיים לפעול באופן מיידי כדי למנוע מחמאס להתערב במנגנון הכנסת הסיוע והסחורות לרצועה ולנצל אותו לצורך התעצמות כלכלית וצבאית.

לצד זאת, במתפ"ש הבהירו כי ישראל תמשיך לאפשר הכנסת סיוע הומניטרי ואספקה לרצועה באמצעות האו"ם, ארגונים בינלאומיים ומדינות תורמות, לרבות ציוד לקראת החורף.

על פי הערכת מתפ"ש, הנתמכת לדבריו גם בבדיקות מקצועיות של האו"ם וגורמים נוספים בקהילה הבינלאומית, כ-250 משאיות ביום באמצעות הגורמים ההומניטריים מספקות מענה לצרכיה ההומניטריים של האוכלוסייה ברצועה.