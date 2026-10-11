בזמן שישראל מנהלת מאבק נגד חמאס ומצהירה על הצורך למנוע את שיקומו, קטאר, אחת המדינות המזוהות ביותר עם התמיכה בארגון הטרור, ממשיכה להזרים לרצועת עזה סיוע בשווי של יותר מ-100 מיליון דולר. כל זאת, כאשר ישראל מאפשרת את המשך העברת הסיוע לרצועה.

נתונים של הרשויות בקטאר, שפורסמו הבוקר (ראשון) בעיתון "ישראל היום", חושפים את היקף המעורבות הכלכלית הקטארית בעזה לאורך המלחמה והסכמי הפסקת האש.

לצד תפקידה כמתווכת במשא ומתן לשחרור החטופים, דוחא המשיכה לממן אספקת דלק, מזון, ציוד רפואי ופרויקטים לשיקום תשתיות. חלק מהמיזמים אף בוצעו בשיתוף מנגנונים ורשויות המזוהים עם חמאס.

החשש המרכזי הוא שהסיוע, גם כאשר הוא מוגדר הומניטרי, מאפשר לחמאס להפנות משאבים לפעילותו ולשמר את אחיזתו ברצועה.

על פי הנתונים, מאז מתקפת שבעה באוקטובר 2023 ועד סוף מרץ 2026 העבירה קטאר לרצועת עזה כ-30 מיליון ליטר דלק. בספטמבר האחרון הועברו עוד יותר מ-1.3 מיליון ליטרים במשאיות.

העברות הדלק התבצעו במסגרת הסכם בין קטאר לאו"ם, שנועד באופן רשמי להבטיח את פעילות בתי החולים, מתקני התשתית וארגוני הסיוע.

אלא שמעבר למטרה ההומניטרית המוצהרת, אספקה בהיקפים כאלה מעוררת שאלות בנוגע ליכולתו של חמאס ליהנות ממנה, במישרין או בעקיפין, בשעה שהוא ממשיך להחזיק במנגנוני שליטה ברצועה.

אחד הפרטים הבולטים בדיווח נוגע למעורבות הקטארית בפרויקטים שבוצעו בשיתוף גורמים המזוהים עם ארגון הטרור. בקיץ האחרון הובילה קטאר מיזם לפינוי הריסות של מאות בתים ברצועת עזה, בשיתוף מנגנונים של חמאס. בפרויקט אחר בוצעו עבודות קידוח ותחזוקה ביותר מ-30 בארות מים.

בפברואר השנה הודיעה דוחא על פרויקט נוסף לפינוי הריסות מכבישים, הפעם בשיתוף הרשויות המקומיות ברצועה, המזוהות עם חמאס.

בדיווח אף הועלה חשש שכספים המועברים תחת הכותרת של סיוע הומניטרי עלולים להגיע גם למימון פעילות טרור ישירה.

למרות קשריה של קטאר עם חמאס, ולמרות החששות מהשימוש שנעשה בסיוע, ישראל לא חסמה את המשך פעילותה ההומניטרית ברצועה.