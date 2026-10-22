התעשייה האווירית לישראל (IAI) הודיעה היום (חמישי) על תחילת פעילות הסבת מטוסי נוסעים למטען בארצות הברית, עם כניסתו של מטוס בואינג 777-300ER ראשון למתקן ההסבות החדש באריזונה.

הפעילות מתבצעת בשיתוף החברות Ascent Aviation Services ו-World Star Aviation, ומהווה צעד נוסף בהרחבת פעילותה הבינלאומית של התעשייה האווירית בשוק התעופה האזרחית.

במסגרת שיתוף הפעולה, התעשייה האווירית אחראית על הפתרון ההנדסי, הטכנולוגיה ותהליכי ההסבה, בעוד חברת Ascent מעמידה את התשתיות והיכולות התפעוליות באתר באריזונה.

חברת World Star Aviation, העוסקת בהחכרת מטוסים ומנועים, אחראית על תיאום הפעילות הנוגעת למטוס הראשון שהגיע להסבה.

באתר החדש הוקמו שני קווי הסבה ייעודיים למטוסי בואינג 777-300ERSF, שיאפשרו להגדיל את מספר המטוסים העוברים הסבה ולהציע ללקוחות בצפון אמריקה לבצע את התהליך קרוב יותר למקום פעילותם.

התעשייה האווירית היא החברה הראשונה והיחידה בעולם שקיבלה הסמכה משלימה מסוג STC להסבת מטוסי בואינג 777-300ER מתצורת נוסעים למטען.

תהליך ההסבה מאפשר להאריך את חייהם התפעוליים של מטוסי נוסעים קיימים ולהתאים אותם להובלת מטענים גדולים למרחקים ארוכים.

על פי נתוני החברה, צי מטוסי הבואינג 777 שכבר הוסבו צבר עד כה יותר מ-35 אלף שעות טיסה.

תוכנית ההסבות נתמכת כיום באתרי פעילות בארצות הברית, במזרח התיכון ובאסיה, לצד אתר ההסבות של התעשייה האווירית בנמל התעופה בן גוריון.

פתיחת האתר באריזונה צפויה גם ליצור מאות מקומות עבודה מקצועיים בתחום התעופה ולחזק את פעילות תעשיית התעופה והחלל באזור.

במקביל להרחבת תוכנית הבואינג 777, התעשייה האווירית מקדמת תוכנית נוספת להסבת מטוסי איירבוס A330-300 מתצורת נוסעים למטען.

התוכנית נמצאת בשלבי התקדמות לקראת הסמכה וכניסה לשירות, וצפויה לאפשר לחברה להציע פתרונות הסבה לשני דגמים מרכזיים של מטוסים רחבי גוף.

בתעשייה האווירית מעריכים כי הביקוש העולמי להובלת מטענים לטווחים ארוכים, לצד הרצון של חברות תעופה להאריך את חיי המטוסים הקיימים, ימשיך לתמוך בצמיחת תחום ההסבות בשנים הקרובות.

מנכ"ל התעשייה האווירית, גיא בר לב, התייחס להרחבת הפעילות ואמר: "בתעשייה האווירית IAI אנחנו משלבים עשרות שנות ניסיון ומומחיות הנדסית, עם היכולת לזהות את צרכי שוק התעופה האזרחית ולפתח עבורם פתרונות מתקדמים".

לדבריו, "הסבות מטוסי נוסעים למטען הן חלק מרכזי בפעילות זו, ומאפשרות להאריך את חייהם התפעוליים של מטוסים ולסייע לחברות תעופה להתאים את עצמן לצורכי השוק המשתנים".

בר לב הוסיף כי הקמת פעילות ההסבות בארצות הברית היא חלק מהאסטרטגיה ארוכת הטווח של החברה לחיזוק מעמדה בשוק התעופה האזרחית העולמי.

גם סמנכ"ל ומנהל חטיבת התעופה בתעשייה האווירית, יעקב ברקוביץ, בירך על תחילת הפעילות. "תחילת הסבות מטוסי בואינג 777-300ERSF בארה"ב היא אבן דרך חשובה בתוכנית ההסבות העולמית של התעשייה האווירית", אמר.

ברקוביץ הדגיש כי שיתוף הפעולה עם החברות הבינלאומיות מאפשר להרחיב את כושר הייצור ולהנגיש את שירותי ההסבה ללקוחות בצפון אמריקה.