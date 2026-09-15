התעשייה האווירית IAI הציגה היום (שלישי) בגרמניה את הרכב הראשון המבוסס על פלטפורמת ZD, המכונה בגרמניה TAHR, וצפוי להיות מסופק לכוחות המיוחדים הגרמניים.

הרכב הוצג באמצעות החברה הבת Flensburg Technology Systems במסגרת אירוע הפתיחה של הכנס השנתי העשירי של פיקוד הכוחות המיוחדים של גרמניה באלטנשטייג-ווארט.

TAHR הוא רכב טקטי קל ויביל אוויר, שפותח עבור הכוחות המיוחדים בידי FTS, חברה בת בבעלות משותפת של חטיבת אלתא של התעשייה האווירית ושל חברת FFG הגרמנית. הרכב מיוצר בגרמניה ומבוסס על פלטפורמת ZD של אלתא, שהותאמה לדרישות המבצעיות הייחודיות של הכוחות הגרמניים.

הרכב מוצע בשתי תצורות: רכב טקטי קל ויביל אוויר עבור הכוחות הלוחמים ורכב סיוע מבצעי יביל אוויר תואם. בתעשייה האווירית ציינו כי שתי התצורות מבוססות על פלטפורמה בעלת ניידות ועבירות גבוהות, שהוכחה בתנאי לחימה ובשירות מבצעי ועברה התאמות לצורכי הכוחות המיוחדים.

הרכב שהוצג מתאפיין בארכיטקטורה פתוחה ובאינטגרטיביות גבוהה, המאפשרות שדה ראייה רחב של סביבת הפעילות ושילוב של מגוון מערכות נשק. התכנון מאפשר להוביל שני כלי רכב במקביל בתוך מסוק CH-47 Chinook ולהביאם למוכנות מבצעית בתוך זמן קצר לאחר הנחיתה והיציאה מהמסוק.

באוקטובר 2025 חתמה FTS עם מנהלת הרכש הפדרלית של צבא גרמניה, BAAINBw, על הסכם מסגרת לאספקת עד 200 כלי רכב. הצגת הרכב הראשון נערכה עוד קודם ללוח הזמנים המתוכנן.

מנכ"ל התעשייה האווירית גיא בר לב, אמר, "התעשייה האווירית רואה בגרמניה שותפה אסטרטגית בבניית יכולות ביטחוניות משותפות לאורך זמן. שיתוף הפעולה בינינו חוצה תחומים, מהאוויר, הים ועד ליבשה, ומבוסס על חיבור בין טכנולוגיה, ידע ויכולות תעשייתיות משני הצדדים".

בר לב הוסיף, "אנו מחויבים להמשיך ולהעמיק אותו ולפתח יחד מענה לאתגרים הביטחוניים של השנים הבאות".

סמנכ"ל התעשייה האווירית ומנכ"ל אלתא, דרור בר, התייחס אף הוא להצגת הרכב הראשון. "אנו גאים לציין אבן דרך משמעותית בפרויקט TAHR עם הצגת הרכב הראשון עוד קודם ללוח הזמנים המתוכנן", אמר בר. "הישג זה משקף את עוצמת שיתוף הפעולה התעשייתי ההדוק בין התעשייה האווירית לבין שותפינו בגרמניה, ואת היכולת שלנו לשלב בין פלטפורמות מתקדמות ומוכחות טכנולוגית מענה מדויק לצרכים המבצעיים של הלקוח". בר הוסיף, "שיתוף הפעולה בין ישראל לגרמניה ממשיך להוות נדבך משמעותי בפיתוח יכולות מתקדמות עבור צבא גרמניה".