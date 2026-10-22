השיחה עם אשתו של בעל הרכב דוברות המשטרה

ג'יפ יוקרתי בשווי מאות אלפי שקלים, שנגנב לפני מספר ימים במהלך פסטיבל אינדינגב בדרום הארץ, אותר אמש (רביעי) בעיר הפלסטינית דאהרייה שבאזור חברון, בפעילות של לוחמי יחידת חץ יהודה במחוז ש"י.

הפעילות בוצעה בעקבות מידע מודיעיני מדויק שהתקבל במשטרה. לוחמי זרוע היס"מ של היחידה פשטו על העיר, איתרו את הרכב הגנוב ועצרו חשוד בן 23, תושב דאהרייה, בחשד למעורבות בגניבה.

לאחר איתור הרכב ובדיקתו בשטח, חילצו אותו הלוחמים מהעיר והעבירו את החשוד לחקירה בתחנת המשטרה בחברון.

אלא שהרגע המרגש בפעילות הגיע דווקא לאחר מכן, כאשר מפקד זרוע היס"מ, רב-פקד משה חדד, התקשר לבעלי הג'יפ כדי לבשר להם שהרכב נמצא.

מי שענתה לשיחה הייתה אשתו של בעל הרכב, שהיה באותה עת בפגישה. בתחילה נבהלה כששמעה ששוטר נמצא מעבר לקו, אך במהרה הבינה שמדובר בבשורה שחיכו לה. "מצאתם את האוטו?", שאלה בהתרגשות, כשהיא מתקשה להאמין שהרכב הגנוב אותר.

השיחה הנרגשת תועדה על ידי המשטרה, ובמהלכה נשמעה שמחתה של האישה עם קבלת הבשורה.

בהמשך הגיע בעל הרכב למתקן יחידת היס"מ, ולאחר שחוקרי המשטרה אספו מהרכב ממצאים לצורך המשך החקירה, הושב הג'יפ לידיו.

במשטרה ציינו כי הפעילות היא חלק מהמאבק המתמשך בתופעת גניבות הרכב והעברתם לשטחי יהודה ושומרון, תוך שימוש במודיעין מדויק ובפעילות מבצעית של יחידות מחוז ש"י.