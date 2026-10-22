בוגרי ישיבת רמת גן בצפון השומרון רועי חדי

תנופת ההתיישבות בצפון השומרון נמשכת: גרעין משפחות מבוגרי ישיבת ההסדר רמת גן, בראשות הרב יהושע שפירא והרב בן ציון אלגזי, צפוי לעלות לקרקע ולהקים את היישוב החדש "גבע שומרון", בשטח שבו שכן בעבר בסיס האימונים של חטיבת הצנחנים, סמוך ליישוב שא-נור.

ההחלטה התקבלה לאחר סדרת פגישות מקדימות ושיחות עם המשפחות המעוניינות להצטרף לגרעין ההתיישבות.

בהמשך התקיים סיור בשטח היישוב העתידי, בהשתתפות עשרות משפחות, ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן וראש ישיבת רמת גן הרב יהושע שפירא.

היישוב החדש יוקם במסגרת "תוכנית ההתחברות", שמובילות המועצה האזורית שומרון, תנועת אמנה והחטיבה להתיישבות. התוכנית כוללת הקמת 19 יישובים חדשים בצפון השומרון, כחלק מחזון "מיליון בשומרון" שמקדמת המועצה.

במהלך הסיור הציג דגן בפני המשפחות מפה מפורטת של האזור והסביר את חשיבות הקמת היישובים החדשים לחיזוק ההתיישבות וליצירת רצף התיישבותי בצפון השומרון.

"העשייה כאן היא עבודת נמלים, אבל היא זו שיוצרת את המציאות. אנחנו רוצים לתקן את ההתנתקות ואת הסכמי אוסלו, וזה מה שעושים כעת", אמר דגן.

לדבריו, "כשאנחנו מסתכלים על המפה, עם היישובים הקיימים והיישובים החדשים שאנו מקימים - כמו נועה, חומש המתחדשת והיישוב כאן, אנחנו בעצם תופסים את המרחב בחזרה, שומרים על הביטחון ומחברים את צפון השומרון לבקעת הירדן ולשאר חלקי הארץ".

דגן בירך את חברי הגרעין על נכונותם להוביל את הקמת היישוב והכריז: "קיבלנו הזדמנות שנייה ואנחנו לא מפספסים אותה! יהיה כאן ישוב גדול לתפארת".

הרב יהושע שפירא התייחס במהלך הסיור למשמעות ההיסטורית והרוחנית של החזרה להתיישבות בצפון השומרון: "אלפי שנים חיכינו להגיע לכאן. הגאון מווילנא נאבק למען יישוב הארץ והיה אומר לתלמידיו שצריך לרדת אל הקרקע, לבנות ממש. באנו לפה וקיבלנו הזדמנות שנייה לצפון השומרון, ואנחנו לא מפספסים אותה".

בהמשך פנה הרב שפירא לדגן והביע את התרגשותו מהאפשרות להיות שותף בהקמת יישוב חדש: "יוסי, עם ההצעה הזאת עשית אותי צעיר ביותר מ-50 שנה. אני אבוא לעולם הבא, ישאלו אותי מה עשית בעולם הזה, ואני אגיד שאני חבר של יוסי, ושזכינו ביחד להקים יישוב חדש בצפון השומרון. זכינו זכות עצומה, כאיש אחד בלב אחד".

הקמת גבע שומרון מתקדמת בהמשך להחלטות הקבינט והממשלה בנושא ההתיישבות בצפון השומרון, בהובלת שר הביטחון ישראל כ"ץ ושר האוצר בצלאל סמוטריץ'.