כ-10,000 חיילים בודדים ומשוחררים טריים השתתפו ביום חמישי באירוע "יום סידורים" השנתי שנערך באקספו תל אביב, במטרה להקל על ההתמודדות עם הבירוקרטיה והאתגרים היומיומיים הנלווים לשירות הצבאי ללא עורף משפחתי.

האירוע התקיים בהובלת ארגון ידידי צה"ל בארה"ב (FIDF), ארגון נפש בנפש, צה"ל והאגודה למען החייל, ובהשתתפות יותר מ-70 משרדי ממשלה, ארגונים ונותני שירות שהתנדבו להעניק לחיילים מגוון שירותים במקום אחד.

כיום משרתים בצה"ל יותר מ-8,000 חיילים בודדים, בהם למעלה מ-3,300 עולים חדשים שהגיעו לישראל ללא משפחותיהם. לצד השירות הצבאי, הם נדרשים להתמודד בעצמם עם סוגיות של דיור, תעסוקה, לימודים, מסמכים ומימוש זכויות.

במסגרת האירוע הפעיל משרד התחבורה מתחם להמרת רישיונות נהיגה, שכלל בדיקות ראייה, צילום לרישיון ומבחני נהיגה. השנה, לראשונה, התאפשר לחיילים גם לגשת למבחני תיאוריה במקום. עשרות מורי נהיגה ובוחנים מוסמכים התנדבו לסייע.

רשות האוכלוסין וההגירה הפעילה לשכה ניידת להנפקת תעודות זהות ודרכונים ביומטריים, ונציגי משרד העלייה והקליטה, משרד הרווחה והביטוח הלאומי העניקו מידע וסיוע במימוש זכויות.

בנוסף, ניתנו שירותי ייעוץ משפטי, סיוע בדיור, תעסוקה ולימודים, לצד מענה בנושאי זכויות לאחר השחרור. אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה של צה"ל הפעיל עמדה להנפקת מדים ולהחלפתם, ותופרות שהגיעו למקום ביצעו תיקוני מדים עבור החיילים.

האירוע נערך בשיאו של שבוע ההוקרה לחיילים הבודדים, שכלל שורת פעילויות לציון תרומתם לביטחון המדינה ולחברה הישראלית.

שרגא וייסמן, מנהל התוכנית לחיילים בודדים של נפש בנפש ו-FIDF, אמר: "יש משהו מאוד סמלי ביום הזה. החיילים הבודדים, ובמיוחד העולים שהגיעו לכאן מכל רחבי העולם, בחרו במדינת ישראל לעיתים כשהם משאירים מאחור משפחה, חברים וחיים שלמים. ביום הסידורים אנחנו רוצים להחזיר להם משהו מהתחושה הזו. שהם לא צריכים להתמודד לבד".

לדבריו, "במקום שהם ירוצו בין משרדים ויחפשו למי לפנות, אנחנו מרכזים עבורם את כל המענים במקום אחד. זו הדרך שלנו לומר להם תודה, אבל גם להזכיר להם שהחברה הישראלית רואה אותם, מעריכה את הבחירה שלהם ונמצאת כאן בשבילם".

תא"ל (במיל') לירון דונל, מנכ"לית ארגון ידידי צה"ל בארה"ב (FIDF) בישראל, ציינה כי "יום הסידורים הוא ביטוי נוסף לעשייה שלנו למען חיילי צה"ל, ובפרט החיילים הבודדים, המתמודדים עם אתגרים ייחודיים לצד שירותם הצבאי. הקשר העמוק של תורמי FIDF בארה"ב עם מדינת ישראל מאפשר לנו לפעול לאורך כל השנה למען חיילי הסדיר והמילואים, פצועי צה"ל, המשפחות השכולות והחיילים הבודדים, ולהעניק להם מעטפת של תמיכה וסיוע בהתאם לצורכיהם".

סא"ל (במיל') מרב בן דוד, סמנכ"לית קרן האגודה למען החייל, הוסיפה: "לצד התמיכה הרחבה שאנו מעניקים לחיילים הבודדים לאורך כל ימות השנה, יום הסידורים מאפשר לרכז עבורם במקום אחד מעטפת משמעותית של שירותים, זכויות ומענים שמקלים על ההתמודדות היומיומית לצד השירות הצבאי. אנו מודים מעומק הלב לתורמים שבחרו להירתם למען המטרה החשובה הזו, ולכל השותפים שמאפשרים לנו להמשיך ולפעול עבור החיילים הבודדים, להוקיר את תרומתם ולהבטיח שיידעו שיש מי שנמצא לצדם".

ארגון "נפש בנפש" פועל לעידוד העלייה לישראל ולסיוע בהשתלבות העולים בארץ, לצד פעילות בתחומי השירות למדינה, החינוך הציוני וההעצמה הלאומית. מאז שנת 2012 מפעיל הארגון, בשיתוף ארגון ידידי צה"ל בארה"ב (FIDF) ובתיאום עם צה"ל, תוכנית ייעודית לחיילים בודדים עולים.

במסגרת התוכנית מוענקים לחיילים ליווי אישי, סיוע במגוון תחומי חיים, עשרות אירועים חברתיים ומוקד טלפוני הפועל 24 שעות ביממה. הליווי נמשך גם לאחר השחרור, במטרה לסייע לחיילים להשתלב בחיים האזרחיים בישראל, והוא משלים את מעטפת הזכויות וההטבות שמעניק צה"ל.

ארגון ידידי צה"ל בארה"ב (FIDF) הוקם בשנת 1981 בידי קבוצת ניצולי שואה אמריקאים, במטרה לחזק את הקשר בין הקהילות היהודיות בארצות הברית לבין חיילי צה"ל. הארגון פועל ללא מטרות רווח ומפעיל 24 סניפים ברחבי ארצות הברית. פעילותו כוללת תוכניות בתחומי החינוך, התרבות, הרווחה והסיוע הכלכלי לחיילים לפני השירות, במהלכו ולאחריו, לצד תמיכה בפצועי צה"ל ובמשפחות שכולות.