בשבוע שעבר התקיים לראשונה מאז תחילת הלחימה אירוע "יום סידורים" רחב היקף לחיילים בודדים, באקספו תל אביב.

האירוע נועד לספק מענה מקצועי ושירותים אישיים לחיילים המשרתים בישראל ללא עורף משפחתי - ולחזק את תחושת הבית והקהילה.

א', חייל בודד שהשתתף באירוע, סיפר בעמדת ערוץ 7 באירוע כי החליט לעלות לישראל בעקבות מתקפת הטרור בשבעה באוקטובר. "עליתי לארץ באוגוסט 2024. ראיתי את כל מה שקרה בשבעה באוקטובר ורציתי להצטרף ולתרום. אין זכות גדולה יותר מזו. פגשתי אנשים טובים ועשיתי דבר שהרגשתי בלב שהוא הכי נכון שעשיתי בחיים".

גם ד', חייל בודד מארה"ב, סיפר על החלום שהפך למציאות. "עליתי מארה"ב לפני שנה וחצי. הגעתי עם כל הסיפורים מסבא וסבתא שחוו את המלחמות וזה השפיע עלי הרבה. למדתי בבית ספר יהודי-ציוני וממש רציתי להתגייס. זו דרך לתמוך בישראל ואני מרגיש שזה מקום ששומר עלי".

האירוע התקיים ביוזמת 'התוכנית לחיילים בודדים של נפש בנפש ו-FIDF', ובשיתוף מרכז הבודדים של צה"ל, אגף כוח האדם בצה"ל והאגודה למען החייל.