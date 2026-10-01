גולדקנופף ללא מעצורים: "אין שום סיבה לגייס חרדים, הרמטכ"ל משקר"

יו"ר אגודת ישראל, ח"כ יצחק גולדקנופף, התייחס בראיון לחדשות 13 לשורת סוגיות הנמצאות במוקד מערכת הבחירות, בהן גיוס חרדים, לימודי ליבה והיחסים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בפתח הראיון נשאל גולדקנופף על מעצרי תלמידי הישיבות והסנקציות הכלכליות המוטלות על חרדים שאינם מתגייסים, ועל אחריותן של המפלגות החרדיות למצב שנוצר במהלך כהונת הממשלה.

גולדקנופף דחה את הטענה כי נכשל בטיפול בסוגיה, והבהיר כי מבחינתו הפתרון הנדרש הוא הסדרת מעמדם של לומדי התורה, באופן שיאפשר את המשך לימודיהם כפי שהיה נהוג במשך עשרות שנים.

כשנשאל כיצד ניתן להמשיך במדיניות דומה לזו שהייתה לפני מתקפת 7 באוקטובר, טען כי לימוד התורה הוא חלק מרכזי בקיומה של מדינת ישראל. לדבריו, הציבור החרדי אינו רק חלק מהמדינה אלא נמצא במרכזה, בשל חשיבות לימוד התורה.

הוא מתח ביקורת על ההתמקדות בגיוס תלמידי ישיבות וטען כי יש לבחון גם את היקף כוח האדם שכבר שירת בצה"ל ואת הסיבות לכך שחלק מהחיילים אינם ממשיכים בשירות.

בהמשך התייחס למעצרים ולאפשרות של כליאת תלמידי ישיבות, והזהיר כי המשך הפעלת הלחץ על הציבור החרדי עלול להעמיק את הקרע בחברה הישראלית. הוא גם הביע חשש כי המאבק על הגיוס הוא חלק מניסיון רחב יותר להתערב באורח החיים החרדי ובמערכת החינוך העצמאית שלו.

כשנשאל אם צעירים חרדים שאינם לומדים תורה צריכים להתגייס, נמנע גולדקנופף ממתן תשובה ישירה וחזר על התנגדותו לכפיית הגיוס באמצעות מעצרים וסנקציות.

נושא נוסף שעלה בראיון היה לימודי הליבה במוסדות החינוך החרדיים. גולדקנופף דחה את הדרישה להרחיב את לימודי המתמטיקה, האנגלית ומקצועות נוספים, והבהיר כי הציבור החרדי ימשיך לקבוע בעצמו את תוכני הלימוד במוסדותיו.

גולדקנופף נשאל גם כיצד השתנה בעקבות אירועי 7 באוקטובר. בתשובתו התייחס ללימוד תורה ולתפילות לעילוי נשמת הנופלים, וכן לפעולות שביצע בתקופת כהונתו כשר הבינוי והשיכון לטובת חיילים ואזרחים שנפגעו מהמלחמה.

בחלקו הפוליטי של הראיון נשאל גולדקנופף על מוטי לייטנר, העומד בראש מפלגה חדשה המבקשת לייצג את הציבור החרדי העובד ולקדם לימודי ליבה וגיוס של צעירים שאינם לומדים בישיבות.

גולדקנופף השיב כי אינו מכיר את לייטנר. לאחר שהובהר לו כי מדובר במפלגה המשלבת נשים ברשימתה, הביע התנגדות לייצוג נשים במפלגות חרדיות, בהתאם לעמדה המסורתית של אגודת ישראל.

לקראת סיום הראיון התייחס ליחסיו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. גולדקנופף הבהיר כי אינו רואה בו כיום שותף פוליטי, על רקע המחלוקות סביב סוגיית הגיוס.

כשנשאל אם יעדיף להצטרף לממשלה בראשות נתניהו או לממשלה בראשות גדי איזנקוט במקרה ששניהם יציעו הסדר גיוס דומה, לא התחייב לאחד מהם.

לדבריו, בממשלה הבאה ידרשו המפלגות החרדיות שינוי יסודי ביחס לתקציבים ולזכויות של הציבור החרדי, כך שלא יהיו נתונים בכל פעם מחדש למשא ומתן פוליטי.