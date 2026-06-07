גולדקנופף ביציאה מכלא 10 ללא קרדיט

סערה פוליטית בעקבות ביקורם של יו"ר ש"ס אריה דרעי ויו"ר יהדות התורה יצחק גולדקנופף בכלא 10, שם כלואים עריקים חרדים שנעצרו בשל אי-התייצבות לצה"ל.

השניים הגיעו לחזק את העצורים ולהביע התנגדות למעצרם של תלמידי ישיבות, אך המהלך עורר ביקורת חריפה מצד שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

"‏בזמן שעם ישראל קובר את לוחמיו הגיבורים ומנחם משפחות שכולות, חברי הכנסת החרדים חיים ביקום מקביל ומבקרים עריקים בכלא הצבאי", כתב סמוטריץ'. "איזו בושה. איזה חוסר מודעות. איזה ניתוק ואטימות".

במהלך הביקור נפגש דרעי עם כעשרה עצורים חרדים, שמע מהם על תנאי הכליאה והעניק להם ספרי "אמונה וביטחון" עם הקדשה מהרב דוד אבוחצירא.

הוא הבטיח לפעול להשלמת ספרי הלימוד החסרים להם וקרא להפסיק, לדבריו, את היחס ללומדי התורה כעבריינים.

גם גולדקנופף, שהגיע בליווי עוזרו מוטי בבצ'יק, תקף את מעצרם של תלמידי הישיבות ואמר כי המציאות שבה לומדי תורה נעצרים חייבת להשתנות.

מחוץ לכלא נפגש דרעי עם אביו של אחד העצורים, המקיים מחאת הזדהות מחוץ למתקן, וחיזק אותו. "מכאן אנו זועקים - די להתייחס ללומדי התורה כעבריינים", אמר דרעי בצאתו. "ש"ס תפעל השבוע לאישור חוק יסוד: לימוד תורה, שיעגן את ערכה העליון של התורה במדינת ישראל".

גולדקנופף אמר: "הגענו לארץ ישראל לאחר אלפיים שנות גלות לא כדי שאחינו ובנינו ייעצרו בשל היותם לומדי תורה. המציאות הזו חייבת להשתנות".