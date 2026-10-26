הסוד שמחזיר את הפייטנים בכל שבת | עוזיאל סבתו מארח את רוני איש רן

יש שעה בלילות החורף שבה ירושלים שייכת לקולות אחרים. הרחובות שקטים, האוויר קר, ורוב תושבי העיר עדיין שקועים בשנתם. אבל בבתי הכנסת של שירת הבקשות, הלילה רחוק מלהסתיים.

קולות הפייטנים עולים בזה אחר זה, פסוקים נשזרים במנגינות, ולחן עתיק שנשמע כבר מאות פעמים מקבל פתאום גוון חדש. עוד מעט יעלה השחר, אבל כאן איש אינו ממהר.

במשך שלוש או ארבע שעות נמשכת השירה. הפייטנים מכירים את המילים, יודעים את סדר הפיוטים, מזהים את המקאמים ומכירים היטב זה את קולו של זה. ובכל זאת, משהו בלתי צפוי מתרחש בכל מפגש. סולן מקבל לפתע הזמנה לשיר, פותח בפסוק ומפליג אל תוך מנגינה שאיש לא כתב מראש. לרגע אחד, בין המסורת הקפדנית לחירות המוזיקלית, נולד צליל שלא נשמע בדיוק כך קודם לכן.

זהו אחד מסודותיה של שירת הבקשות, כפי שמתאר אותה הפייטן וחוקר המוזיקה רוני איש-רן בשיחה עם עוזיאל סבתו בפרק של ה"פיוטקאסט" מבית ערוץ 7. איש-רן, העוסק במשך שנים בחזנות, בפיוט, בהלחנה ובחקר המוזיקה, מכיר את העולם הזה גם מבפנים, כאחד המשתתפים בשירה עצמה.

"אם אפשר היה להקליט את הבקשות משבת לשבת, אין שבת אחת דומה לקודמתה או לזו שתבוא אחריה", הוא אומר. "פשוט אין. זה מה שמחזיק את האנשים לאורך עשרות שנים".

לכאורה, קשה להבין כיצד דווקא שירה שחוזרת על עצמה בכל שבת יכולה להפתיע שוב ושוב. במסורת החלבית-ירושלמית סדר הפיוטים קבוע, הלחנים מוכרים, וגם האנשים המובילים את השירה אינם מתחלפים בהכרח. אבל בעיני איש-רן, דווקא בתוך המסגרת הזאת מסתתר החופש הגדול של הפייטן.

כדי להבין כיצד נוצרה המסורת הזאת צריך להרחיק הרבה מעבר לירושלים, אל בתי הכנסת של ימי הביניים, אל חבורות המקובלים בצפת ואל הקהילות היהודיות שהעניקו לשעות שלפני עלות השחר מקום מיוחד בחייהן.

המילה "בקשה", מסביר איש-רן, הייתה מוכרת בעולם הפיוט כבר בימי הביניים. פייטנים נהגו לחבר פיוטים בעלי אופי תחנוני ולהביא אותם לבית הכנסת בשעות המוקדמות של הבוקר, כחלק מן ההכנה לתפילת שחרית. לא מדובר היה בהכרח במעמד חגיגי של שבת. בקהילות מסוימות נהגו לקום מוקדם מדי יום, לקרוא תהילים, לעסוק בלימוד ובתיקונים ולהתכונן לתפילה. השירה הייתה חלק מן העולם הזה.

איש-רן מספר כי אביו, שנולד בטורקיה סמוך לגבול עם סוריה, זכר מנהג שבו ילדים ומבוגרים היו מגיעים לבית הכנסת כבר בשלוש לפנות בוקר. שם היו קוראים זוהר ותהילים, עוסקים בהכנות לתפילה ורק לאחר מכן פותחים את תפילת שחרית.

השעות הללו נחשבו במסורת היהודית לשעות רצון, זמן בעל משמעות רוחנית מיוחדת. ואולם, המעבר מן הבקשות של ימות החול אל שירת הבקשות של שבת קשור, לדבריו, גם לאופייה השונה של השבת.

בצפת של המאה ה-16, בסביבתם של המקובלים ותלמידי האר"י, התפתחו מנהגים של קימה בשעות הלילה ללימוד ולתפילה. בין הפייטנים שפעלו באותה תקופה היה רבי ישראל נג'ארה, מן הדמויות הבולטות בתולדות הפיוט. אלא שבשבת לא היה מקום לאותם ביטויי תחנון, וידוי וסליחות שאפיינו חלק מן ההכנות לתפילה בימות השבוע. את מקומם תפסה השירה. כך, על פי התיאור שמציג איש-רן, קיבלה ההתכנסות הלילית אופי חדש, שהלך והתגבש למסורת של שירת הבקשות.

מצפת יצאו המנגינות והמנהגים אל קהילות יהודיות שונות. הם הגיעו לחלב, לבבל, לצפון אפריקה ולטורקיה, ולדברי איש-רן קיימות עדויות גם למסורות בקשות בקהילות בבלקן. אבל בכל מקום קיבלה השירה פנים אחרות. בקרב יהודי טורקיה הספרדים התפתחה מסורת "המפטירים", ששימרה זיקה לעולם הפיוט ולמוזיקה העות'מאנית. בבבל התקיימו בקשות בשעות הבוקר המוקדמות, אך במקרים רבים הן נותרו נחלתם של חכמים ומקובלים ולא הפכו להתכנסות עממית רחבה.

הוא מתאר את חכמי בבל יושבים לעיתים בבתים פרטיים, עוסקים בהכנות לתפילה ושרים פיוטים. חלק מן המנהגים הללו התקיימו עד העלייה לארץ, ואולי גם אחריה, אך עם השנים הלכו ונחלשו. הסיבה לכך, לדבריו, קשורה גם לאופן שבו עברה המסורת מדור לדור. כאשר השירה התקיימה בחוג מצומצם של יודעי דבר, פטירתם של בעלי המסורת עלולה הייתה לקטוע שרשרת שלמה של מנגינות.

כאן נכנסים לסיפור שמותיהם של הפייטנים משה חבושה ודוד מנחם. איש-רן מתאר את הקשר המשפחתי שלהם למסורת הבבלית ואת חלקם בשימורה. הוא מזכיר במיוחד את הקלטותיו של חבושה, ובהן אלבום הפיוטים "יערת דבש", שבזכותן נותרו מנגינות שהיו מוכרות למעטים בלבד.

בקרב יהודי בבל היו מוכרים יותר ה"שבחות", פיוטים שנועדו לחגים ולאירועי חיים, כמו חתונות ובר מצוות. לעומתם, חלק מן הבקשות העתיקות כמעט נעלמו מן הזיכרון הציבורי.

שונה היה גורלן של שתי המסורות הגדולות שממשיכות למלא בתי כנסת בשבתות החורף: המסורת המרוקאית והמסורת החלבית-ירושלמית. שתיהן מבוססות על התכנסות ממושכת לשירה, ושתיהן שומרות על עולם מוזיקלי עשיר ומדויק. אבל מי שייכנס לשירת הבקשות המרוקאית ומי שיישב בשירה החלבית יפגוש שני עולמות שונים.

במסורת המרוקאית, מסביר איש-רן, משתנה המערך המוזיקלי משבת לשבת. לכל שבת נבחרת נובה, מסגרת מוזיקלית מן המסורת האנדלוסית, ובהתאם לה משתנים גם הלחנים והפיוטים המושרים.

במסורת החלבית, לעומת זאת, כמעט הכול קבוע. אותו סדר, אותם פיוטים ואותן מנגינות חוזרים לאורך שבתות החורף. שירת הבקשות החלבית נמשכת, לפי התיאור בשיחה, עד שבת הגדול, בעוד שבמסורת המרוקאית מסתיימת העונה מוקדם יותר, לפני פורים.

ההבדל אינו רק מוזיקלי. הוא יוצר חוויה אחרת לגמרי עבור המשתתפים. במסורת המרוקאית ההתרגשות נבנית גם מן השינוי ברפרטואר. במסורת החלבית, דווקא ההיכרות המוחלטת עם החומר היא שמאפשרת לפייטן להעז.

איש-רן מספר כי סדר הבקשות החלביות התגבש לאורך הדורות, וכי אחד מעורכיו האחרונים היה רבי חיים שאול עבוד, שהכניס אליו את הפיוט "חיי בנעלם". לדבריו, מאז כמעט שלא השתנה סדר הפיוטים.

הוא מתעכב על סיפורו המוזיקלי של אותו פיוט: הלחן שלו, הוא מסביר, לא נוצר כולו כמנגינה מקורית אחת, אלא הורכב ממקורות שונים, שאותם חיבר העורך ליצירה אחת. זהו פרט קטן המלמד משהו על אופיו של עולם הפיוט: מסורת עתיקה, שבמשך דורות ידעה לקלוט לתוכה גם צלילים שהגיעו ממקומות רחוקים.

גם כיום, בתוך המסגרת הקבועה של שירת הבקשות החלבית, אפשר לשמוע השפעות מן המוזיקה הערבית הקלאסית. איש-רן מתאר כיצד בתוך פיוטים מוכרים משתלבים לעיתים קטעים מוזיקליים המזוהים עם מוחמד עבד אל-והאב ואום כולתום.

הקולות אינם מלווים בכלי נגינה. הפייטנים עצמם משמיעים את הקטעים התזמורתיים בהברות קוליות, ומשלבים אותם במהלך השירה, כל עוד הם משתלבים במסגרת המקאם המתאים.

אבל החופש האמיתי מתגלה ברגעי האלתור. "אתה בא לקונצרט, אתה יודע מראש מה ישירו ומי ישירו", הוא אומר, "וזה אף פעם לא נשמע אותו דבר". בשירת הבקשות, הוא מסביר, גם הפייטן עצמו אינו יודע תמיד מתי יגיע תורו. ראש הקבוצה עשוי להפנות אליו את המבט, לסמן לו ולהזמין אותו לפתוח בשירה. לעיתים ההודעה מגיעה שניות ספורות לפני הביצוע.

"אף אחד לא מודיע לך על תפקיד הסולו שלך יותר מרבע דקה קודם, מקסימום", הוא מספר. "אני משתדל לתת חמש שניות קודם. למה? בשביל הלייב".

ההפתעה הזאת אינה מקרית. היא חלק מן הדרך שבה נשמרת החיות של המעמד. הפייטן נדרש לשלוט במסורת, לזהות את המקאם, להכיר את המנגינות ואת גבולותיהן, ובתוך כל אלה ליצור משהו משלו, באותו רגע ממש.

כאן הוא מציע השוואה מפתיעה: דווקא הג'אז, עולם מוזיקלי שנדמה רחוק מאוד מבית הכנסת הירושלמי, הוא בעיניו אחד הקרובים ביותר לרוח האלתור של שירת הבקשות.

בשני העולמות קיימת מסגרת מוזיקלית ברורה, ובתוכה נדרש המבצע להביא פרשנות אישית. אבל יש גם הבדל מהותי. בג'אז, מסביר איש-רן, האלתור נשען בדרך כלל על קצב קבוע. בשירת הבקשות, לעומת זאת, קיימת צורת אלתור הנקראת "מוואל", ובפיוט החַלבי מכונה גם "פתיחה", שבה אין פעימה קצבית קבועה המכתיבה לזמר מתי להיכנס ומתי לעצור.

הפייטן פותח בצליל, מאריך אותו, עולה ויורד, משתהה, מאיץ ומשנה את צפיפות הצלילים. הוא פועל בתוך עולם של כללים מוזיקליים, אבל אינו כבול למשקל אחיד. זהו מבחן מורכב למבצע. עליו להכיר היטב את המקאם שבו הוא שר, את דרכי ההתפתחות האופייניות לו ואת האפשרויות הגלומות בו. כל אלה צריכים להפוך ברגע האמת לשירה חיה.

במהלך השיחה הוא אף מדגים פתיחה מאולתרת ומספר כי לא החליט מראש באיזה מקאם ישיר. רק לאחר שהתחיל, הרגיש שהמנגינה מובילה אותו אל מקאם חיג'אז. הדוגמה הזאת ממחישה את המתח העדין שבין ידיעה לאינטואיציה. הפייטן יודע היטב את השפה המוזיקלית, אבל אינו יודע בהכרח מראש איזה משפט ייוולד מתוכה.

לעיתים הוא מקבל פסוק מספר תהילים ומקאם מסוים, ומאותו רגע עליו ליצור את הפתיחה בעצמו. מי שמאזין מכיר את הפסוק, ולעיתים גם את קולו של המבצע, אבל אינו יכול לדעת כיצד תישמע השירה.

לא כל אלתור נותר חד-פעמי. איש-רן מזכיר כי בעולם המוזיקה הערבית היו מוואלים שבוצעו במקור באלתור, אך עם השנים הפכו ליצירות מוכרות שזמרים אחרים למדו לשחזר. בשירת הבקשות החלבית, לעומת זאת, נשמר מקום מרכזי לאלתור המתרחש בכל פעם מחדש. לכן גם הפייטן המנוסה ביותר אינו יכול להסתפק בזיכרון ובטכניקה. הוא צריך להקשיב למי ששר לפניו, להרגיש את התפתחות המנגינה ולהיות מוכן לרגע שבו יוזמן להמשיך אותה.

ומסביבו יושבים המאזינים. חלקם מכירים כל מילה וכל מעבר מוזיקלי. אחרים באים כדי להקשיב לקולות ולחוות את השירה. יש בהם מי שמוותרים מדי שבת על שעות שינה, יוצאים אל הקור הירושלמי וצועדים מרחקים ארוכים כדי להשתתף במעמד, ואחר כך שבים לבתי הכנסת שלהם לתפילת שחרית.

הוא מתאר את הפייטנים המובילים כמי שכמעט אינם נחים במשך שעות השירה. ההפוגות קצרות: לגימה מכוס תה, דברי הרב או עניין קהילתי המתרחש בין הפיוטים. מלבדן, הם שקועים ברצף מוזיקלי תובעני, שדורש ריכוז, זיכרון, מיומנות ויכולת הקשבה.

השירה הזאת אינה מתקיימת רק בין כותלי בית הכנסת. בשנים האחרונות מגיעים פיוטים ומנגינות מן המסורות הללו גם לבמות הופעה, לאולמות ולמפגשים עם סגנונות מוזיקליים אחרים. איש-רן עצמו שותף לעולם הזה, שבו פייטנים נדרשים לעיתים לעמוד לצד נגנים ולהתאים את שירתם למסגרת של מופע.

אלא שהמפגש בין בית הכנסת לבמה מעורר שאלות חדשות: מה קורה לאלתור כשהוא מלווה בתזמורת? כיצד משתנה תפקידו של הפייטן מול קהל שאינו מכיר את סדר הבקשות? ואיך שומרים על האופי המיוחד של השירה כאשר היא יוצאת מן המרחב שבו נולדה?

סבתו ואיש-רן בחרו להותיר את השאלות הללו לפרק הבא של ה"פיוטקאסט", שבו יעסקו בתפקידן של קבוצות הפייטנים ובמעבר של השירה המסורתית אל במות ההופעה.

את הפרק הנוכחי חתמו בקטע מתוך הפיוט "תודה לאל", מן הפיוטים האהובים על סבתו בשירת הבקשות. אחרי מסע בין ימי הביניים לצפת, בין בבל למרוקו, ובין המקאם לג'אז, חזרה השיחה אל המקום שממנו יצאה: קולו של הפייטן, והמילים שהוא מעניק להן חיים.

"שימו לב אל הנשמה", שר איש-רן, והמשיך אל הבית המוכר.