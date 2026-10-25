נשיא בית המשפט העליון בדימוס, השופט אשר גרוניס, פורש מראשות ועדת החקירה הממלכתית לפרשת הצוללות וכלי השיט, על רקע מצבו הרפואי.

הפרישה מגיעה ימים ספורים לפני תחילתו של שלב חדש בעבודת הוועדה, שבמסגרתו צפויים להעיד ראש הממשלה בנימין נתניהו ובכירים נוספים.

בעקבות פרישתו, חתם היום (ראשון) נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, על כתב מינוי חדש, שבמסגרתו מונה שופט בית המשפט העליון בדימוס צבי זילברטל ליו"ר הוועדה במקומו של גרוניס.

בנוסף, מונתה נשיאת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד לשעבר, השופטת בדימוס רות לורך, לחברה בוועדה.

הוועדה הוקמה בפברואר 2022, ובראשה עמד עד כה הנשיא בדימוס גרוניס, שמונה לתפקיד ביוני אותה שנה.

פרשת הצוללות וכלי השיט עוסקת בשורת החלטות שהתקבלו סביב רכישת צוללות וספינות מלחמה עבור חיל הים מהתאגיד הגרמני טיסנקרופ. במוקד הבדיקה עומדים תהליכי קבלת ההחלטות בעסקאות בהיקף של מיליארדי שקלים, לצד חשדות לניגודי עניינים, מעורבות מתווכים ושיקולים שאינם מקצועיים בקידום הרכש הביטחוני.

בין העסקאות שנבחנו נמצאות רכישת שלוש צוללות בהיקף של כ-1.5 מיליארד אירו ורכישת ספינות סער 6 בהיקף של כ-430 מיליון אירו. הבדיקות עסקו גם בשינויים בתוכניות הרכש, בתהליכי בחירת הספק ובאישור שניתן לגרמניה למכור צוללות למצרים.

השינוי בהרכב הוועדה מתרחש בעיתוי משמעותי, לאחר שבשבוע שעבר הודיעה הוועדה על פתיחת שלב העדויות במסגרת בירור מכתבי האזהרה האישיים שנשלחו לבכירים שהיו מעורבים בתהליכי קבלת ההחלטות בפרשה.

על פי לוח הזמנים שפרסמה הוועדה, העדויות צפויות להתחיל ב-1 בנובמבר, וראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי למסור את עדותו ב-7 בדצמבר. הדיונים יתקיימו בדלתיים סגורות.

ועדת החקירה שלחה בעבר מכתבי אזהרה אישיים לחמישה גורמים: ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר משה (בוגי) יעלון, ראש המוסד לשעבר יוסי כהן, מפקד חיל הים לשעבר רם רוטברג ואבנר שמחוני.

לצד החמישה זומנו להעיד גם בכירים נוספים, בהם הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ונשיא המדינה לשעבר ראובן ריבלין. זימונו של זמיר אינו מעיד על חשד נגדו, והוא אינו נמנה עם מקבלי מכתבי האזהרה.

בין המוזמנים הנוספים לעדות נמצאים גם תא"ל במילואים אבריאל בר יוסף, אלוף במילואים יעקב עמידרור, תא"ל במילואים פרופ' יעקב נגל, אלוף במילואים עמוס גלעד ובכירים נוספים במערכת הביטחון בעבר ובהווה.