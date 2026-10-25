הרמטכ"ל לשעבר, רב-אלוף (במיל') דן חלוץ, עורר סערה בעקבות התבטאות חריפה שבה השווה בין רבנים בישראל לבין האייתוללות באיראן.

דבריו גררו תגובה נזעמת מצד יו"ר יהדות התורה, ח"כ יעקב אשר, שהזכיר לחלוץ את פרשת מכירת מניותיו עם פרוץ מלחמת לבנון השנייה.

בריאיון ל"פודקאסט של משה פבריקנט" התייחס חלוץ למנהיגי הציבור החרדי, בהם ראש הישיבה הרב משה הלל הירש ורבני תנועת ש"ס, ואמר: "אני לא רואה הבדל בין האייתוללות באיראן לרבנים בישראל".

חלוץ המשיך והשווה בין ההנהגה הרבנית בישראל למנהיגי הדת באיראן: "הרב הירש יותר טוב בגלל שהוא מדבר ביידיש? הרבנים של ש"ס יותר טובים? באיראן אין אייתוללה ספרדי ואייתוללה אשכנזי, שם זה אחד".

בעקבות הדברים פרסם ח"כ יעקב אשר תגובה חריפה, שבה תקף את חלוץ באופן אישי והזכיר את התנהלותו בתקופת מלחמת לבנון השנייה.

"של נעליך מעל רגליך! איש עלוב נפש כמוך שבזמן היותך רמטכ"ל, דקות ספורות לפני ששלחת חיילים למלחמת לבנון השנייה, שחלקם לא חזרו ממנה בחיים לדאבוננו, כל מה שעניין אותך ברגעים גורליים אלה היה להתקשר לבנק כדי למכור את המניות שלך", כתב אשר.

את תגובתו חתם אשר במתקפה נוספת, תוך שימוש בהשוואה לאיראן: "שפלות כזאת ספק אם קיימת אפילו במפקדת משמרות המהפכה באיראן".