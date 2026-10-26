מזכירות היישוב יצהר שיגרה מכתב דחוף למפקד חטיבת שומרון, אל"מ דוד כהן, בעקבות פיגוע אבנים אמש (ראשון) בכביש הגישה ליישוב.

במכתב מזהירים התושבים כי האירוע כמעט הסתיים באסון, ודורשים מצה"ל לנקוט צעדים מיידיים להשבת הביטחון לציר התנועה היחיד המוביל ליישוב.

המכתב נשלח עם העתקים לשר הביטחון ישראל כ"ץ, לשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', לאלוף פיקוד המרכז אבי בלוט ולראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן.

על פי מזכירות היישוב, מחבלים מהכפר בורין יידו אבנים לעבר משפחות שעשו את דרכן לביתן. התקיפה התרחשה במרחק עשרות מטרים בלבד מעמדת צה"ל, כאשר התוקפים ניצלו את החשיכה ואת המבנים והמטעים הסמוכים לכביש כדי להתקרב לציר ולהימלט לאחר מכן.

במזכירות מציינים כי מדובר בהסלמה נוספת בשורת אירועי יידוי אבנים בכביש גלעד, שלטענתם מונה מאות מקרים בשנים האחרונות.

עוד ציינו כי ביום שישי תקפו פלסטינים מהכפר בורין מטיילים שהשתתפו בטיול טרקטורונים, ובמוצאי שבת יודו אבנים לעבר אוטובוס בכביש. לדבריהם, האירוע האחרון חמור במיוחד משום שהתוקפים הגיעו עד לכביש הגישה ליישוב עצמו.

בעקבות האירועים דורשת מזכירות יצהר ממערכת הביטחון לבצע שורת צעדים בשטח, ובראשם הריסת מבנים ועקירת עצים ומטעים הסמוכים לכביש, שלטענתה משמשים מסתור לתוקפים.

במכתב נדרשת גם הריסת בית הצמוד לצומת ובית נוסף מעבר לכביש, שלטענת המזכירות משמש עילה לחציית הציר.

בנוסף דורשים ביישוב לבטל באופן מיידי את כלל אישורי המסיק במרחב הגזרה, ולממש צווי הריסה נגד בנייה בלתי חוקית בשטחי C שמחוץ לכפר בורין, שלטענתם פוגעת בביטחון התנועה בצירים.

ממזכירות יצהר נמסר: "היינו כפסע מאסון. הדרך היחידה לגדוע את גל הטרור הגואה ולספק לתושבים ביטחון בסיסי בדרך הביתה היא יצירת פרימטר נקי ממבנים ומטעים הסמוכים לכביש, לצד גביית מחיר כבד וחד-משמעי מהפורעים".