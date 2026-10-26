התפתחות במאבק המשפטי הממושך סביב ישיבת פוניבז': בית המשפט העליון דן היום (שני) בערעור הנוגע למחלוקת בין פלגי הישיבה, ובמהלך הדיון נדחתה הדרישה לפינוי מיידי של המחנה בראשות הרב שמואל מרקוביץ.

שופט בית המשפט העליון עופר גרוסקופף דחה את דרישת נציגי משפחת כהנמן להורות על פינוי המחנה כבר כעת, בנימוק שלא ניתן לפנות מוסד חינוכי ותורני בהיקף כזה באמצע שנת הלימודים.

בהתאם לכך, נקבע כי מועד הפינוי האפשרי יידחה לסיום שנת הלימודים הנוכחית, בי' באב תשפ"ז.

במהלך הדיון התייחס השופט גם לקנס בסך עשרה מיליון שקלים שהוטל על המחנה בראשות הרב מרקוביץ במסגרת הליך הבוררות שהתנהל בפני השופט דוד חשין.

גרוסקופף הביע הסתייגות מגובה הקנס וציין כי הטלת סכום כזה על מוסד ציבורי מעוררת קושי מהותי. לדבריו, יהיה קשה לאשר קנס שעלול להביא בפועל לקריסתו הכלכלית של המוסד.

במקביל, הבקשה להרחבת הערעור על עצם צו הפינוי הועברה לדיון נפרד בפני שופט בית המשפט העליון דוד מינץ.

הדיון מצטרף לשורה ארוכה של הליכים משפטיים המתנהלים במשך שנים בין הפלגים בישיבת פוניבז', סביב השליטה במוסדות הישיבה, השימוש בנכסיה וההתנהלות במתחם.