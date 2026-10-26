משרד הבריאות פרסם אזהרה לציבור מפני שימוש במוצר להחלקת שיער בשם "Revival Miracle", בעקבות דיווח על אישה שאושפזה בבית החולים רמב"ם לאחר שעברה החלקת שיער באמצעות המוצר.

מבדיקה ראשונית שערך המשרד עולה כי המוצר משווק ללא רישיון או הודעה בדבר שיווק תמרוק. בנוסף, על פי המידע המופיע על תווית המוצר, הוא מכיל חומצה גליאוקסילית, רכיב האסור לשימוש בישראל במוצרים להחלקת שיער.

על גבי תווית המוצר מצוין כי הוא מיוצר על ידי חברת "פ.ר. קולורדיזיין". בעקבות הדיווח הגיע נציג משרד הבריאות למספרה שבה בוצעה ההחלקה ואסף דגימה מהמוצר, שצפויה להישלח לבדיקת מעבדה בימים הקרובים.

במקביל פנה המשרד לחברה ששמה מופיע על תווית המוצר, אולם עד כה לא התקבל ממנה מענה.

במשרד הבריאות מדגישים כי הם רואים את האירוע בחומרה, ומזהירים ששימוש במוצרי החלקת שיער שאינם משווקים כחוק או מכילים רכיבים אסורים עלול לסכן את בריאות הציבור.

בעקבות הממצאים הראשוניים קורא המשרד לציבור ולבעלי המספרות להפסיק באופן מיידי את השימוש, השיווק והמכירה של המוצר "Revival Miracle", ולהימנע מרכישתו.

עוד ממליץ משרד הבריאות לוודא שמוצרי התמרוקים שבהם נעשה שימוש משווקים כדין ואינם מכילים חומרים שהרכבם ובטיחותם לא נבדקו. ניתן לבדוק את קיומו של רישיון או הודעה בדבר שיווק המוצר, וכן את מטרת השימוש המאושרת שלו, באמצעות מאגר התמרוקים של משרד הבריאות.

המשרד מדגיש כי במקרה של הופעת תסמינים חריגים לאחר החלקת שיער, בהם ירידה בכמות השתן, נפיחות, בחילות, הקאות, כאבי בטן או גב ותשישות קיצונית, יש לפנות מיד לקבלת טיפול רפואי ולציין בפני הצוות המטפל את פרטי המוצר שבו נעשה שימוש.

עוד נמסר כי משרד הבריאות ממשיך בבדיקת נסיבות האירוע וצפוי לעדכן את הציבור בהתאם לממצאים ולתוצאות בדיקות המעבדה.