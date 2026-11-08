משרד הבריאות פרסם היום (ראשון) אזהרה לציבור מפני שימוש במוצר להחלקת שיער בשם "DRAGONFLY", בעקבות דיווח על נערה שאושפזה עם פגיעה כלייתית לאחר שעברה החלקת שיער במספרה ביתית. המשרד קורא להפסיק באופן מיידי את השימוש במוצר, שיווקו והפצתו.

מבדיקת משרד הבריאות עולה כי אף שעל גבי אריזת המוצר מופיע הכיתוב "ברישיון משרד הבריאות", רישיונו בוטל לבקשת היצרן והוא אינו מופיע עוד במאגר התמרוקים של המשרד.

במסגרת בדיקת האירוע פנה משרד הבריאות ליצרן לקבלת התייחסותו, אולם עד כה לא התקבל מענה.

במשרד ציינו כי בחודשיים האחרונים התקבלו מספר דיווחים על מקרי אשפוז בעקבות החלקות שיער. ועדת מומחים מקצועית מצאה קשר סיבתי מובהק בין שימוש במוצרי החלקה המכילים חומצה גליאוקסילית לבין פגיעה כלייתית חריפה.

בעקבות הממצאים בוטלו הרישיונות לתמרוקים המכילים את החומר, והחל מפברואר 2026 נאסרו שיווקם, מכירתם והשימוש בהם בישראל. במשרד הזכירו כי גם פורמאלדהיד, המוכר כחומר מסרטן, אסור לשימוש בתמרוקים בישראל.

משרד הבריאות קורא לציבור ולבעלי המספרות להימנע מרכישת המוצר "DRAGONFLY" ולהפסיק מיד את השימוש בו.

בנוסף, המשרד ממליץ לבצע החלקות שיער במספרות בעלות רישיון עסק תקף בלבד, ולוודא כי המוצרים שבהם נעשה שימוש מופיעים במאגר התמרוקים של משרד הבריאות. אין להסתמך על הכיתוב שעל גבי האריזה בלבד.

עוד מומלץ להימנע מהחלקות כאשר עור הקרקפת פגוע או מגורה, להקפיד על מריחת החומר במרחק של לפחות 1.5 סנטימטרים מהקרקפת ולבצע את הטיפול במקום מאוורר היטב. המשרד ממליץ שלא לבצע החלקות שיער בילדים ובבני נוער מתחת לגיל 16.

במשרד הדגישו כי הוספת חומרים אסורים, מהילת מוצרים או שינוי הרכבם לאחר הייצור עלולים לגרום לסכנה בריאותית חמורה ומהווים עבירה פלילית.

משרד הבריאות מזהיר כי במקרה של הופעת תסמינים חריגים לאחר החלקת שיער, ובהם ירידה משמעותית בכמות השתן, נפיחות בפנים או ברגליים, בחילות, הקאות, כאבי בטן או גב, תשישות קיצונית, קוצר נשימה או בלבול, יש לפנות מיד לקבלת טיפול רפואי ולציין את פרטי המוצר שבו נעשה שימוש.