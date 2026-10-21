המתיחות במחנה הימין גוברת לקראת הבחירות לכנסת ה-26: מפלגת הליכוד פרסמה היום (רביעי) הודעה חריפה נגד השר לביטחון לאומי ויו"ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, שבה האשימה אותו בתקיפת ראש הממשלה בנימין נתניהו ובפגיעה בסיכויי גוש הימין לנצח בבחירות.

בהודעה הבהירו בליכוד כי בן גביר נחשב לשותף בכיר בממשלה הנוכחית וכי בכוונתם לשלב אותו גם בממשלה הבאה, אם גוש הימין ינצח בבחירות.

"בן גביר הוא שר בכיר בממשלה שלנו וכך יהיה גם בממשלה הבאה, רק אם גוש השמאל - מפלגות ערביות לא ינצח", נמסר.

בהמשך תקפו בליכוד את בן גביר והאשימו אותו בשימוש בעמוד האינסטגרם "פוש" לצורך מתקפות על נתניהו. בליכוד טענו כי מדובר בעמוד תעמולה המזוהה עם בן גביר.

"מצער שבן גביר יורה בתוך הנגמ"ש ומעליל שקרים בוטים נגד הליכוד וראש הממשלה. הוא משתמש בעמוד התעמולה הפרטי שלו באינסטגרם "פוש" בכדי לתקוף את ראש הממשלה בשקרים גסים ובוטים", טענו במפלגה.

בליכוד הוסיפו כי פעילות העמוד מסייעת ליריביהם הפוליטיים, ובהם גדי איזנקוט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן. "העמוד הזה עושה הכל כדי שגוש אייזנקוט, ליברמן, יאיר גולן והמפלגות ערביות ינצח", נכתב בהודעה.

בליכוד קראו לבן גביר לפעול להפסקת הפרסומים נגד ראש הממשלה, והפנו ביקורת גם כלפי התמקדותו בליכוד במקום במפלגות אחרות המתמודדות בבחירות. "אנחנו קוראים לבן גביר להורות לעמוד התעמולה שלו "פוש" להפסיק לפעול למען ניצחון השמאל והמפלגות הערביות בבחירות", נמסר.

עוד הוסיפו: "בן גביר תוקף את הימין והליכוד במקום לתקוף את השמאל, ואת וינטר, זליכה ונעם ששורפים קולות ימין יקרים".

בסיום ההודעה קראו בליכוד למצביעי הימין לתמוך במפלגה, וטענו כי רק הצבעה לליכוד תבטיח ממשלה בראשות נתניהו שבה בן גביר ימשיך לכהן בתפקיד בכיר.

בתגובה להודעת הליכוד פרסמה מפלגת עוצמה יהודית הודעה חריפה, שבה הדגישה את מחויבותה לנתניהו אך האשימה את מפלגתו בפגיעה בבן גביר. "אנחנו אוהבים את ראש הממשלה נתניהו, מחויבים אליו ב-100%, ואנחנו אלו שמנענו את הדחתו כשחבריו בליכוד בישלו כנגדו פוטש", נמסר.

בעוצמה יהודית דחו את הטענה כי בן גביר הוא שפוגע באחדות המחנה, והציגו שורת טענות שלדבריהם מעידות על כוונת הליכוד להקים ממשלה בלעדיו.

"ה'ירי בנגמש' הוא של הליכוד. להלן העובדות", נכתב בתגובה.

במפלגה טענו כי נתניהו הצהיר שבן גביר לא ימשיך בתפקיד השר לביטחון לאומי בקדנציה הבאה. עוד הזכירו ריאיון של שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, לרשת CNN בשבוע שעבר, שבו אמר כי הממשלה הבאה תהיה ממשלת אחדות ללא בן גביר.

בנוסף טענו בעוצמה יהודית כי לשכת ראש הממשלה העבירה מסרים למדינות באירופה שלפיהם בן גביר לא יהיה חלק מהממשלה הבאה.

במפלגה הצביעו גם על התבטאויות של מיקי זוהר, אלי גולדשמידט ויעקב ברדוגו בנוגע לאפשרות של ממשלה עם איזנקוט, וכן על מסרים בקמפיין הליכוד הרשמי בדבר הקמת ממשלה רחבה.

בסיום התגובה הביעו בעוצמה יהודית אכזבה מהמתקפה של הליכוד וטענו כי המפלגה צריכה להבהיר לציבור את כוונותיה הקואליציוניות: "הפגיעה מצד הליכוד כואבת לנו. אך אם הליכוד החליט לזרוק את בן גביר ולעשות ממשלה עם אייזנקוט, ראוי שהליכוד יעמוד בגלוי מאחורי החלטתו, במקום להאשים את הקרבן".