בן גביר חוגג את הישג עוצמה יהודית ומזהיר מממשלת אחדות עם איזנקוט

יו"ר עוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, נשא הערב (שלישי) נאום בפני פעילי מפלגתו לאחר פרסום מדגמי הבחירות לכנסת ה-26.

בן גביר הביע שביעות רצון מהישגי המפלגה, הביע תקווה כי מדגם ערוץ 14 יתברר כמדויק, והזהיר בחריפות מפני האפשרות להקים ממשלת אחדות עם גדי איזנקוט.

בן גביר פתח את דבריו בסקירת התפתחותה של עוצמה יהודית לאורך השנים, ממפלגה קטנה שהתמודדה במסגרת רשימות משותפות למפלגה המתמודדת באופן עצמאי.

"אנחנו רושמים הערב פרק נוסף בהתפתחותה של מפלגת עוצמה יהודית", פתח בן גביר, "ממפלגה שלפני שתי קדנציות כמעט שלא הייתה קיימת על המפה הפוליטית, למפלגה עם מנדט אחד, אחר כך לשישה מנדטים בריצה משותפת, והערב - בפעם הראשונה, מפלגה עצמאית שמתמודדת לבדה וזוכה לתמיכה של מאות אלפי אזרחים".

לדבריו, הדרך שעברה המפלגה משקפת גם את דרכו האישית בפוליטיקה, שהתאפיינה במאבקים ממושכים ובהתקדמות הדרגתית.

בן גביר התייחס גם לפערים בין מדגמי הבחירות והביע תקווה כי מדגם ערוץ 14, שהעניק לגוש הימין 60 מנדטים, ישקף את תוצאות האמת. "הערב עוד צעיר. אנחנו מאמינים בני מאמינים, ומקווים שגם סקר ערוץ 14 יוכיח את עצמו", אמר.

בהמשך נאומו סקר בן גביר את המהלכים שקידם במהלך כהונתו כשר לביטחון לאומי, והציג אותם כהוכחה לעמידתו בהבטחות הבחירות.

בין היתר הזכיר את חוק עונש המוות למחבלים, החמרת תנאי הכליאה של אסירים ביטחוניים, המאבק בבנייה הבלתי חוקית בנגב, הקמת המשמר הלאומי, גיוס שוטרים נוספים והרפורמה במתן רישיונות נשק לאזרחים.

"אני גאה שהבטחתי בבחירות הקודמות לחוקק חוק עונש מוות למחבלים - וקיימנו. אני גאה שהבטחתי לשים סוף לתנאי הקייטנה של המחבלים בבתי הכלא - וקיימנו", אמר.

בן גביר הוסיף כי מבחינתו, פעילותו הפוליטית אינה נמדדת רק בהישגים אלקטורליים אלא גם ביכולת לקדם את המדיניות שבה הוא מאמין: "כי בשבילי, ובשביל מאות אלפי האנשים שתמכו בנו, זו לא הייתה רק מערכת בחירות. זו הייתה שליחות".

הוא הדגיש כי אין בכוונתו לסגת מעמדותיו גם אם הדבר יוביל לעימותים פוליטיים, והצהיר כי ימשיך לפעול לשמירה על ביטחונה ועל זהותה היהודית של מדינת ישראל.

השר אליהו מעריך שתקום ממשלה יהודית ואמונית ערוץ 7

החלק הפוליטי המרכזי בנאומו הוקדש לאפשרות של הקמת ממשלת אחדות, על רקע המדגמים שאינם מעניקים לאף אחד מהגושים רוב ברור בכנסת. בן גביר הביע התנגדות נחרצת לאפשרות של שיתוף פעולה קואליציוני עם יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט.

"לצערי, הערב אנחנו שומעים שיש מי שמדברים על ממשלת אחדות עם איזנקוט. זה בדיוק התרחיש שהזהרנו מפניו - זו טעות נוראה", אמר.

הוא הזהיר מפני ויתור על עקרונות המחנה הלאומי במסגרת משא ומתן להקמת ממשלה: "ואם חלילה יהיו מי שיבחרו לוותר על האינטרסים של מדינת ישראל ועל אופייה היהודי - זו תהיה טעות קשה, ועם ישראל לא יסלח למי שיעשה אותה".

בן גביר הוסיף כי ימשיך להיאבק למען המדיניות שהוביל במשרד לביטחון לאומי, גם לנוכח האפשרות של שינוי בהרכב הממשלה.

לקראת סיום נאומו הודה בן גביר לחברי רשימת עוצמה יהודית, לחברי הכנסת, לפעילי השטח ולצוותי המפלגה שפעלו לאורך מערכת הבחירות.

את נאומו סיים בתקווה כי תוצאות האמת יביאו בשורות טובות למחנה הימין ולמדינת ישראל. "ועכשיו נמתין לתוצאות האמת, בתקווה ובתפילה שנקום מחר בבוקר לבשורות טובות לעם ישראל", אמר וחתם בקריאה: "עם ישראל חי!".

השר עמיחי אליהו בהתייחסות לתוצאות מדגמי הבחירות אמר כי מפלגתו היא היחידה בגוש שהתחזקה. "אנחנו היחידים שעלינו, ברוך השם", אמר.

כשנשאל אם הוא חושש מממשלת אחדות, השיב: "יש לנו את ריבונו של העולם. מי שמאמין, לא מפחד". לדבריו, הוא מאמין שתקום ממשלה "אמונית, יהודית", וקרא להמתין לתוצאות האמת: "חכו למחר בבוקר, נראה את ההפתעות בעזרת השם".