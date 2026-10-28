השר שיקלי: מי שהספיד את הליכוד הוכח כשרלטן

השר עמיחי שיקלי שוחח הלילה (רביעי) עם ערוץ 7 ממטה הליכוד, לאחר פרסום מדגמי הבחירות לכנסת ה-26, והביע שביעות רצון מהפער בין התחזיות המוקדמות לבין הישגי המפלגה במדגמים.

שיקלי, שהתראיין לערוץ 7 גם יומיים לפני הבחירות, נשאל אם הוא אופטימי יותר בעקבות התוצאות. בתשובתו הדגיש כי המדגמים מפריכים, לדבריו, את התחזיות שהעניקו לליכוד 18 מנדטים בלבד.

השר מתח ביקורת חריפה על פרשנים וסוקרים שהעריכו כי הליכוד תיחלש באופן משמעותי, וטען כי מי שהספידו את המפלגה והמעיטו בכוחה הפוליטי התבדו.

עם זאת, שיקלי הבהיר כי אין בתוצאות המדגמים כדי לקבוע שהליכוד ניצחה בבחירות. לדבריו, ייתכן שיידרשו עוד יומיים או שלושה עד שתתברר התמונה הסופית לאחר השלמת ספירת הקולות.

שיקלי סיכם כי גם אם זהות הממשלה הבאה עדיין אינה ידועה, כבר כעת ניתן לקבוע שהתחזיות שהציגו את הליכוד כמפלגה של 18 מנדטים היו רחוקות מהתוצאות שהשתקפו במדגמים.