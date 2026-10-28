בר צברי בניה ברבי ותלמידי ותן חלקנו - אברהם יצחק יעקב

הזמרים בר צברי ובניה ברבי משתפים פעולה לראשונה בשיר חדש בשם "אברהם יצחק יעקב", שאליו מצטרף כאורח מיוחד הזמר והיוצר עמיר בניון.

השיר יוצא היום במסגרת הפרויקט המוזיקלי של לומדי "ותן חלקנו", תוכנית לימוד יומית של קטעי זוהר וגמרא מיסודו של הרב חיים דוד קובלסקי.

השיר החדש נכתב והולחן בידי תלמידי התוכנית, כשעל העיבוד וההפקה המוזיקלית אחראים אבי אוחיון ומתן דרור.

"אברהם יצחק יעקב" הוא השיר השמיני שנוצר במסגרת המיזם, המפגיש מדי שנה אמנים ישראלים הלומדים יחד בקביעות.

במסגרת הפרויקט נוצר בכל שנה שיר חדש בהשתתפות אמנים מוכרים, כאשר השירים הקודמים זכו למיליוני צפיות ברשת.

השיר הנוכחי שואב השראה מעולם התפילה והמקורות היהודיים, ומשלב מסרים של אמונה, תקווה ואחדות. יוצריו מבקשים להזכיר כי גם בתקופות של קושי וחוסר ודאות, המסורת והאמונה יכולות לשמש מקור לחוסן רוחני.

מעבר לשיתוף הפעולה המוזיקלי בין צברי, ברבי ובניון, הפרויקט מבקש להדגיש את כוחה של המוזיקה לחבר בין אנשים מעולמות שונים, בין דורות ובין השקפות.