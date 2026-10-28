הישוב "גבע שומרון" עולה לקרקע רועי חדי

ציון דרך בהתיישבות בצפון השומרון: הבוקר (רביעי), יממה לאחר הבחירות לכנסת ה-26, החלו המשפחות הראשונות להיכנס לבתיהן ביישוב החדש "גבע שומרון", המוקם בשטח שבו פעל בעבר בסיס האימונים של חטיבת הצנחנים, סמוך ליישוב שא-נור.

לאחר שהקרוואנים הראשונים הוצבו בשטח, הגיעו הבוקר משאיות עמוסות בציוד, ובמקביל החלו משפחות גרעין ההקמה לעבור להתגורר במקום. חברי הגרעין הם בוגרי ישיבת רמת גן, בראשות הרב יהושע שפירא והרב בן ציון אלגאזי.

בהמשך היום צפוי להתקיים טקס העלייה הרשמי ליישוב, בהשתתפות שרים, חברי כנסת, ראש מועצת שומרון יוסי דגן, הרב יעקב אריאל, ראשי ישיבת רמת גן, משפחות הגרעין ואישי ציבור נוספים.

הקמת גבע שומרון היא חלק מ"תוכנית ההתחברות" שמובילה המועצה האזורית שומרון, בשיתוף תנועת אמנה והחטיבה להתיישבות.

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התוכנית כוללת הקמה של 19 יישובים חדשים במרחב צפון השומרון, כחלק מחזון "מיליון בשומרון" שמקדמת המועצה האזורית.

בעשרת החודשים האחרונים עלו לקרקע עשרה יישובים באזור, בעקבות החלטות הממשלה והקבינט ובקידום שר הביטחון ישראל כ"ץ, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' וראש המועצה דגן.

גבע שומרון מצטרף ליישובים שלם, רחבעם, עיבל, עמק דותן ונעה, לצד חידוש ההתיישבות בחומש, שא-נור, גנים וכדים, שפונו במסגרת תוכנית ההתנתקות.

דגן הגיע למקום בשעות הבוקר, עם הבאת הקרוואנים, ובירך יחד עם הפועלים את ברכת "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".

"כאן היה בא"ח שא-נור של הצנחנים, המקום הראשון שנעקר בצפון השומרון ב-2002. אנחנו זוכים לקדם את תוכנית ההתחברות", אמר דגן.

הוא הוסיף: "ליד שא-נור המתחדשת, מול נעה המתחדשת, מול חומש המתחדשת, נניח את הקרוואנים הראשונים של גבע שומרון, שיהיה במקום שהיה בא"ח צנחנים. יישוב ענק, עם גרעין מרמת גן, שאנחנו זוכים להקים".

"זאת התשובה הציונית שלנו לעקירה. ביחד נרים את קרן ישראל וכל עם ישראל. אנחנו כאן כדי להישאר!", הכריז.

בין המשפחות העולות הבוקר לקרקע נמצאת משפחתו של יצחק אלחנן דרורי, כנר ותושב רמת גן, שעובר ליישוב החדש עם רעייתו וששת ילדיהם.

דרורי סיפר כי ההחלטה להצטרף לגרעין התקבלה בעקבות ההתרחבות של ההתיישבות ביהודה ושומרון בתקופה האחרונה: "לאורך התקופה האחרונה נחשפנו למהפכה האדירה שמתחוללת ביו"ש, כל ישוב וחווה שקמו מילאו את הלב בהתרגשות, לא חשבנו שנזכה להיות חלק מזה בתקופה הקרובה. אבל כשפורסם אצלנו שקם ישוב חדש ומתארגן גרעין מהישיבה לעלייה לקרקע, ידענו שאנחנו בפנים. הכל קרה סביב פרשת לך לך והרגשנו שהקב"ה ממש לוקח אותנו אל המשימה הזו, 'אל הארץ אשר אראך'".

הוא הוסיף: "אנחנו מלאים התרגשות והודיה לה' שבחר בנו למשימה כל כך חשובה ומשמחת, ומקווים לראות בקרוב בעז"ה את המקום שחיכה כל כך הרבה שנים, חי, פורח ומלא במשפחות ובאור של תורה".

הרב יהשע שפירא אמר בסיור המשפחות בשטח לפני מספר ימים: "אלפי שנים חיכינו להגיע לכאן. הגאון מווילנא נאבק למען יישוב הארץ והיה אומר לתלמידיו שצריך לרדת אל הקרקע, לבנות ממש. באנו לפה וקיבלנו הזדמנות שנייה לצפון השומרון, ואנחנו לא מפספסים אותה".