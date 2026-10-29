על רקע מגמת העלייה בנתוני ההתבוללות, מטה ההסברה של ארגון 'יד לאחים' מרחיב את פעילותו ויוצא למיזם הסברה חדש בערים המעורבות.

עד כה התמקדה פעילות ההסברה של הארגון בעיקר במוסדות חינוך ובתנועות נוער, אולם בעקבות הנתונים שהצטברו בארגון הוחלט להרחיב את הפעילות ולקיים מפגשים ישירים עם נערות ונשים בערים שבהן זוהתה עלייה בניסיונות של בני מיעוטים ליצור קשרים עם בנות יהודיות.

במסגרת המיזם החדש התקיימה השבוע הרצאה בבית כנסת בבת ים, בהשתתפות למעלה מ-150 נשים ונערות. במהלך המפגש שמעו המשתתפות עדויות אישיות של נשים שטופלו בארגון ונחלצו מקשרים מורכבים, לצד הסברים על היקף התופעה והסכנות הכרוכות בה.

המשתתפות קיבלו כלים מעשיים לזיהוי מוקדם של מצבי סיכון ולהתמודדות עם ניסיונות ליצירת קשרים העלולים להתפתח למערכות יחסים פוגעניות.

בארגון מסבירים כי המעבר לפעילות ישירה בשטח נועד להגיע גם לנשים ולנערות שאינן נחשפות לפעילות ההסברה המתקיימת במוסדות החינוך. לדבריהם, הניסיון שנצבר במחלקות השונות של הארגון מלמד על החשיבות הרבה של העלאת המודעות עוד בטרם נוצר קשר, ועל הצורך בהנגשת המידע לציבור הרחב.

במסגרת המיזם מתכוונים בארגון להרחיב את מעגל ההרצאות ולהגיע לקהלים נוספים, בדגש על ערים שבהן מתקבלים דיווחים רבים על התופעה.

"במהלך השנים אנחנו מטפלים במאות רבות של מקרים, והמטרה של המיזם החדש היא למנוע אותם עוד לפני שהם יוצאים לדרך", מסבירים בארגון 'יד לאחים'.

בארגון מציינים כי ההיענות הגבוהה למפגש בבת ים מעידה על הצורך בפעילות ההסברה ועל הרצון של נשים ונערות לקבל מידע וכלים להתמודדות. בקרוב צפויה להתקיים הרצאה נוספת בעיר רמלה, כחלק מהרחבת הפעילות לערים נוספות.