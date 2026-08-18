באירוע מרגש ומיוחד הוכנס ספר תורה חדש לבית הכנסת "רם ונישא" בקריית אתא, לאחר שהוענק במתנה לחיה בן חמו, שזכתה בו בהגרלה השנתית של ארגון יד לאחים.

מדובר בספר תורה מהודר במיוחד, שנכתב על ידי סופר סת"ם שהגיע בעצמו למעמד והשתתף בשמחה. המעמד התקיים בשכונת גבעת טל, כאשר רבים מתושבי האיזור אשר אינם נמנים על מתפללי בית הכנסת ומשפחתה של הזוכה מצטרפים לשמחה אשר הייתה גדולה ומרגשת.

על הספר נחרט שמה של הגב' חיה בן חמו, כדי להנציח את העובדה שהספר ניתן לה במתנה ולזכותה, לצד הקדשה לעילוי נשמת הוריה.

עבור משפ' בן חמו, מדובר היה ברגע בעל משמעות אישית עמוקה במיוחד. הגב' חיה, שהקדישה במשך שנים את חייה לתמיכה בהוריה ולמצוות כיבוד אב ואם, זכתה בספר התורה ומשפ' מדגישה כי זו הייתה הרגשה של חתונתה, בני המשפחה והמשתתפים במעמד ראו בזכייה ביטוי מרגש למצוות כיבוד ההורים, ואף הגדירו את ספר התורה כ"כחתונה של ממש" ואת הזכייה כמתנה מיוחדת משמים.

זקני המשפחה שבעת האחים למשפחת בן חמו השתתפו בכתיבת האותיות האחרונות בספר התורה, כאשר כל אחד מהם זכה להוסיף אות לספר שהוענק לאחותם. כמו כן, לבקשת המשפחה הונצחו בספר התורה חללי מערכות ישראל אשר נפלו בעת משמרתם במלחמה האחרונה.

האחים לבית משפחת בן חמו בכתיבת האותיות צילום: יד לאחים

התהלוכה יצאה לרחובה הראשי של קריית אתא והפכה בתוך זמן קצר לאירוע של שמחה ציבורית. ביד לאחים הדגישו במהלך התהלוכה כי מדובר בספר תורה של הארגון ובשמחה השייכת לכלל הציבור, ולא באירוע משפחתי פרטי בלבד. לאחר הכנסת ספר התורה נמשכה השמחה בסעודת מצווה, שבה נשאו נציגי יד לאחים דברים בשבח המשפחה ובמיוחד בשבח הזוכה ובמצוות כיבוד ההורים שעמדה ברקע הזכייה.

לאורך כל האירוע השתתפו בשמחה גם אנשי ארגון יד לאחים. הרב יואב רובינסון, הרב חיים קאהן והרב חיים אייזנברג, צוות הארגון בירכו את משפ' בן חמו כי ספר התורה שהוענק לה יהיה מקור לברכה ולשמחה, וכי הזכות הגדולה תלווה אותה ואת משפחתה לאורך שנים. נזכיר כי מידי שנה עורך הארגון הגרלה על ספר תורה מהודר, כאשר כל התרומות שנאספות עוברות להצלת בנות יהודיות מהתבוללות.