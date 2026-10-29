הרצוג התייחס לחשדות לשוחד בחירות דותן גואטה, מקליט: גדעון ארנולד

נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס הבוקר (חמישי) לחשדות להתערבות זרה ולשוחד בבחירות לכנסת ה-26, וקרא לחקירה יסודית של החשדות לצד הימנעות מהכתמת ציבור שלם.

הרצוג חשף כי שוחח עם יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, ועם ראש השב"כ דוד זיני, וכי הוא עוקב מקרוב אחר ההתפתחויות.

את הדברים אמר הנשיא בבית הנשיא בירושלים, במהלך אירוע הוקרה של הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה לקרן ההלוואות לעסקים קטנים.

"אנחנו מתכנסים הבוקר יממה וחצי מאז התכנסנו בקלפיות ברחבי הארץ ביום בחירות מרשים מאוד", פתח הרצוג את דבריו.

"לראשונה מזה עשרות שנים, ראינו אחוזי הצבעה עצומים. זו תעודת כבוד לחברה, וזהו צעד משמעותי במיוחד המעיד על הרצון בדמוקרטיה".

בהמשך התייחס הנשיא לחקירת החשדות שהתעוררו בעקבות הבחירות, ובהם החשדות למימון זר שנועד להשפיע באופן פסול על ההצבעה.

"שוחחתי הבוקר עם יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג ועם ראש השב"כ דוד זיני ואני עוקב מקרוב אחר ההתפתחויות בחקירת החשדות שנתפרסמו הבוקר", אמר.

הרצוג הדגיש כי יש לברר את החשדות עד תום ולמצות את הדין עם מי שיימצא אחראי לעבירות: "זהו רגע רגיש, ואעשה לכולנו סדר: טוהר הבחירות הוא ערך עליון בדמוקרטיה. את הראיות והחשדות מוכרחים לחקור עד תום, ואת העבריינים יש לחקור ולהעניש במלוא חומרת הדין".

עם זאת, הנשיא ביקש להבחין בין החשדות הנחקרים לבין ציבור המצביעים כולו. "אך גם ברגע כזה, יש להימנע מלהכתים ציבור שלם, שביקש לממש את זכות ההצבעה ולקחת חלק פעיל בדמוקרטיה", הדגיש.

דבריו מגיעים על רקע הסערה הפוליטית סביב החשדות להתערבות זרה בבחירות, והטענות שהשמיעו בימים האחרונים גורמים במערכת הפוליטית בנוגע להצבעה בחברה הערבית. בהמשך התייחס הרצוג לתהליך הרכבת הממשלה הבאה, שיחל לאחר קבלת התוצאות הרשמיות של הבחירות.

הנשיא צפוי לקיים בשבוע הבא התייעצויות עם נציגי הסיעות שנבחרו לכנסת, שבמסגרתן ישמע את המלצותיהן באשר למועמד שעליו תוטל מלאכת הרכבת הממשלה. "עם קבלת התוצאות הרשמיות - אפגוש את נציגי כל הסיעות", הבהיר. הרצוג פנה למנהיגי המפלגות וקרא להם להגיע להתייעצויות מתוך נכונות לבחון את האפשרויות הפוליטיות השונות, תוך הצבת טובת המדינה בראש סדר העדיפויות.

"אני אומר מכאן לכולם, לציבור ולמנהיגיו לקראת ההתייעצויות בשבוע הבא - תפתחו את הראש, תפתחו את הלב והרחיבו את המבט". את דבריו חתם במסר למערכת הפוליטית: "השאלה שצריכה לעמוד לנגד עיניכם היא אחת - מהי טובת המדינה. זוהי אבן הבוחן היחידה".