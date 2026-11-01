טל מאיר מגיבה לדני קושמרו ערוץ 14

אשת התקשורת טל מאיר תקפה את מגיש "אולפן שישי" בערוץ 12, דני קושמרו, בעקבות דבריו על תוצאות הבחירות בשכונת מישור הגפן באופקים, שבה נרצחו 33 בני אדם במתקפת חמאס ב-7 באוקטובר.

מאיר כינתה את דבריו "שפל חדש" והאשימה אותו בניסיון להשפיע על בחירתם הפוליטית של התושבים.

במהלך השידור התייחס קושמרו לתוצאות הבחירות בשכונה ואמר: "תראו את זה למשל, שכונת מישור הגפן באופקים, בשבעה באוקטובר חדרו לשם מחבלים שנסעו בטויוטות משהו כמו 25 קילומטרים מגבול עזה, עברו בשכונה מבית לבית ורצחו 33 מבני השכונה. 33 נרצחים רק משכונה קטנה אחת. מחדל נורא".

בהמשך הוסיף: "אז מה. 3 שנים אחרי. שכונת מישור הגפן נתנה 65 אחוזים לגוש נתניהו שבמשמרת שלהם קרה האסון הזה".

בתגובה לדברים פרסמה מאיר תגובה בשידור בערוץ 14 שבה מתחה ביקורת חריפה על קושמרו וכינתה את התבטאותו "שפל חדש".

"איזה קטע דני, למרות שממש התאמצת להנדס תודעה לתושבי אופקים, איזה קטע, הם החליטו לבחור בלי להתחשב בדעתך", אמרה.

מאיר הוסיפה בציניות: "הם ממש הלכו לבד עצמאית וחשבו עצמאית והלכו לקלפי ולא הצביעו לפי הנדסת התודעה שלך דני, פלא שכזה. מפתיע, תדהמה".